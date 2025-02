V Saalbachu se již konalo mistrovství světa i v roce 1991, avšak od té doby došlo na závodních svazích k mnoha změnám. Současná trať sjezdu mužů na sjezdovce Zwolfer je dlouhá 2 918 m, start má v nadmořské výšce 1 984 m, cíl o 912 m níže a nachází se na ní 35 bran. Uskutečnily se na ní všechny 3 vypsané tréninky, které závodníci ze špičky pojali různě. Například Marco Odermatt ani jednou nejel vyloženě naplno a poslední trénink dokonce úplně vynechal, stejně jako třeba i Miha Hrobat. Ovšem nikomu nemohlo uniknout, že ve velmi dobré formě přijel na mistrovství Američan Ryan Cochran-Siegle, jenž byl nejrychlejší v prvním i druhém tréninku, třetí pak velmi nečekaně v hodně zajímavém čase překvapivě ovládl Švéd Felix Monsen. Dobré jízdy předváděla i největší domácí naděje Vincent Kriechmayr. Jan Zabystřan zajel každý oficiální závodní trénink v rychlejším čase než ten předchozí a v tom posledním mu to vyneslo 6. místo. Po velmi dobrém výkonu ve čtvrtečním superG by mohla česká jednička zaútočit v ostrém sjezdu i na pozici v top 15.

V Saalbachu se již konalo mistrovství světa i v roce 1991, avšak od té doby došlo na závodních svazích k mnoha změnám. Současná trať sjezdu mužů na sjezdovce Zwolfer je dlouhá 2 918 m, start má v nadmořské výšce 1 984 m, cíl o 912 m níže a nachází se na ní 35 bran. Uskutečnily se na ní všechny 3 vypsané tréninky, které závodníci ze špičky pojali různě. Například Marco Odermatt ani jednou nejel vyloženě naplno a poslední trénink dokonce úplně vynechal, stejně jako třeba i Miha Hrobat. Ovšem nikomu nemohlo uniknout, že ve velmi dobré formě přijel na mistrovství Američan Ryan Cochran-Siegle, jenž byl nejrychlejší v prvním i druhém tréninku, třetí pak velmi nečekaně v hodně zajímavém čase překvapivě ovládl Švéd Felix Monsen. Dobré jízdy předváděla i největší domácí naděje Vincent Kriechmayr. Jan Zabystřan zajel každý oficiální závodní trénink v rychlejším čase než ten předchozí a v tom posledním mu to vyneslo 6. místo. Po velmi dobrém výkonu ve čtvrtečním superG by mohla česká jednička zaútočit v ostrém sjezdu i na pozici v top 15.