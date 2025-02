1.Paula Moltzanová (USA) 1:41,602.Lena Dürrová (GER) +0,233.Katharina Liensbergerová (AUT) +0,284.Mikaela Shiffrinová (USA) +0,515.Kira Weidleová-Winkelmannová (GER) +0,616.Katharina Huberová (AUT) +0,757.Katharina Truppeová (AUT) +0,868.Marie Lamureová (FRA) +1,039.Camille Rastová (SUI) +1,0410.Marta Rossettiová (ITA) +1,0611.Andreja Slokarová (SLO) +1,1512.Wendy Holdenerová (SUI) +1,2913.Eliane Christenová (SUI) +1,5614.Giorgia Collombová (ITA) +1,9615.Katie Hensienová (USA) +2,0016.Mina Fürst Holtmannová (NOR) +2,3117.Katharina Gallhuberová (AUT) +2,3718.Marion Chevrierová (FRA) +2,3719.Martina Peterliniová (ITA) +2,3820.Mélanie Meillardová (SUI) +2,5021.A.J. Hurtová (USA) +2,5122.Carla Mijaresová Rufová (AND) +3,4723.Laurence St-Germainová (CAN) +3,5424.Clarisse Brecheová (FRA) +4,0425.Caitlin McFarlaneová (FRA) +4,1126.Esma Alićová (BIH) +4,55