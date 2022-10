ONLINE: Adam Žampa dnes ide obrovský slalom v Söldene (2. kolo)

Pořadí obřího slalomu 2021/22 1. Marco Odermatt (SUI) 820 2. Henrik Kristoffersen (NOR) 485 3. Alexis Pinturault (FRA) 345 4. Manuel Feller (AUT) 326 5. Lucas Braathen (NOR) 308 6. Luca De Aliprandini (ITA) 273 7. Žan Kranjec (SLO) 260 8. Stefan Brennsteiner (AUT) 253

Hlavním favoritem závodu je Švýcar Marco Odermatt, který si v minulé sezoně podmanil nejen celkové pořadí Světového poháru, ale dominoval zejména v obřím slalomu, ve kterém získal malý křišťálový globus a tuto disciplínu vyhrál s náskokem 335 bodů před druhým Henrikem Kristoffersenem a o 475 bodů před třetím Alexisem Pinturaultem. Vedle Kristoffersena a Pinturaulta by hlavní hrozbou pro Odermatta měli být v úvodním závodě sezony také Lucas Braathen či Manuel Feller.

