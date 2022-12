ONLINE: Adam a Andreas Žampa dnes (1. kolo, obrovský slalom, Val d'Isere)

Česká a slovenská účast



O další bodový zisk a udržení solidní startovní pozice do příštích závodů bude usilovat slovenský specialista Adam Žampa. Na startu bude i jeho bratr Andreas Žampa, u něj by šlo o poměrně velké překvapení. To případný postup do druhého kola českého veterána Kryštofa Krýzla by byl neskutečnou senzací.