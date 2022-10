ONLINE: Žampovci dnes idú obrovský slalom v Söldene (1. kolo)

1.Marco Odermatt (SUI) – 1 639 b2.Aleksander Aamodt Kilde (NOR) – 1 172 b3.Henrik Kristoffersen (NOR) 954 b4.Matthias Mayer (AUT) – 880 b5.Vincent Kriechmayr (AUT) – 840 b6.Beat Feuz (SUI) – 820 b7.Manuel Feller (AUT) – 687 b8.Dominik Paris (ITA) – 680 b9.Lucas Braathen (NOR) – 655 b10.Alexis Pinturault (FRA) – 603 b...