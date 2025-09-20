ONLINE: 9. deň na MS v atletike 2025 dnes, doobedný program LIVE (Tokio)

TOKIO. MS v atletike 2025, ktoré sa konajú v japonskom Tokiu, dnes finišujú deviatym súťažným dňom.
V doobednej časti sú na programe súťaže desaťboja mužov - beh na 110 metrov cez prekážky, hod diskom či skok o žrdi.
Atletiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MS v atletike 2025 (9. deň, Tokio, výsledky, nedeľa, naživo)
Majstrovstvá sveta 2025
21.09.2025 o 02:05
Dopoludňajší program
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prehľad
Desetiboj:
Pořadí po 5. disciplíně
1. Kyle Garland (USA) 4707
2. Sander Skotheim (NOR) 4543
3. Ayden Owens-Delerme (PUR) 4487
4. Leo Neugebauer (GER) 4455
5. Johannes Erm (EST) 4378
6. Heath Baldwin (USA) 4310
7. Kendrick Thompson (BAH) 4255
8. Niklas Kaul (GER) 4167
9. Harrison Williams (USA) 4153
10. Lindon Victor (GRN) 4152
11. Vilém Stráský (CZE) 4129
12. Antoine Ferranti (FRA) 4120
13. Jente Hauttekeete (BEL) 4119
14. Ondřej Kopecký (CZE) 4103
15. Makenson Gletty (FRA) 4055
16. José Fernando Ferreira (BRA) 3958
17. Siang Fej (CHN) 3901
18. Karel Tilga (EST) 3460
Simon Ehammer (SUI) DNF
Sven Roosen (NED) DNF
Pierce Lepage (CAN) DNF
Till Steinforth (GER) DNF
Janek Oiglane (EST) DNF
Damian Warner (CAN) DNS
Program:
02:05 Desetiboj mužů, 110m překážek (Vilém Stráský, Ondřej Kopecký)
02:55 Desetiboj mužů, hod diskem (Vilém Stráský, Ondřej Kopecký)
04:20 Desetiboj mužů, skok o tyči (Vilém Stráský, Ondřej Kopecký)
Pořadí po 5. disciplíně
1. Kyle Garland (USA) 4707
2. Sander Skotheim (NOR) 4543
3. Ayden Owens-Delerme (PUR) 4487
4. Leo Neugebauer (GER) 4455
5. Johannes Erm (EST) 4378
6. Heath Baldwin (USA) 4310
7. Kendrick Thompson (BAH) 4255
8. Niklas Kaul (GER) 4167
9. Harrison Williams (USA) 4153
10. Lindon Victor (GRN) 4152
11. Vilém Stráský (CZE) 4129
12. Antoine Ferranti (FRA) 4120
13. Jente Hauttekeete (BEL) 4119
14. Ondřej Kopecký (CZE) 4103
15. Makenson Gletty (FRA) 4055
16. José Fernando Ferreira (BRA) 3958
17. Siang Fej (CHN) 3901
18. Karel Tilga (EST) 3460
Simon Ehammer (SUI) DNF
Sven Roosen (NED) DNF
Pierce Lepage (CAN) DNF
Till Steinforth (GER) DNF
Janek Oiglane (EST) DNF
Damian Warner (CAN) DNS
Program:
02:05 Desetiboj mužů, 110m překážek (Vilém Stráský, Ondřej Kopecký)
02:55 Desetiboj mužů, hod diskem (Vilém Stráský, Ondřej Kopecký)
04:20 Desetiboj mužů, skok o tyči (Vilém Stráský, Ondřej Kopecký)
Prenos
Desetiboj
Pořadí po 5. disciplíně
1. Kyle Garland (USA) 4707
2. Sander Skotheim (NOR) 4543
3. Ayden Owens-Delerme (PUR) 4487
4. Leo Neugebauer (GER) 4455
5. Johannes Erm (EST) 4378
6. Heath Baldwin (USA) 4310
7. Kendrick Thompson (BAH) 4255
8. Niklas Kaul (GER) 4167
9. Harrison Williams (USA) 4153
10. Lindon Victor (GRN) 4152
11. Vilém Stráský (CZE) 4129
12. Antoine Ferranti (FRA) 4120
13. Jente Hauttekeete (BEL) 4119
14. Ondřej Kopecký (CZE) 4103
15. Makenson Gletty (FRA) 4055
16. José Fernando Ferreira (BRA) 3958
17. Siang Fej (CHN) 3901
18. Karel Tilga (EST) 3460
Simon Ehammer (SUI) DNF
Sven Roosen (NED) DNF
Pierce Lepage (CAN) DNF
Till Steinforth (GER) DNF
Janek Oiglane (EST) DNF
Damian Warner (CAN) DNS
Pořadí po 5. disciplíně
1. Kyle Garland (USA) 4707
2. Sander Skotheim (NOR) 4543
3. Ayden Owens-Delerme (PUR) 4487
4. Leo Neugebauer (GER) 4455
5. Johannes Erm (EST) 4378
6. Heath Baldwin (USA) 4310
7. Kendrick Thompson (BAH) 4255
8. Niklas Kaul (GER) 4167
9. Harrison Williams (USA) 4153
10. Lindon Victor (GRN) 4152
11. Vilém Stráský (CZE) 4129
12. Antoine Ferranti (FRA) 4120
13. Jente Hauttekeete (BEL) 4119
14. Ondřej Kopecký (CZE) 4103
15. Makenson Gletty (FRA) 4055
16. José Fernando Ferreira (BRA) 3958
17. Siang Fej (CHN) 3901
18. Karel Tilga (EST) 3460
Simon Ehammer (SUI) DNF
Sven Roosen (NED) DNF
Pierce Lepage (CAN) DNF
Till Steinforth (GER) DNF
Janek Oiglane (EST) DNF
Damian Warner (CAN) DNS
Program
02:05 Desetiboj mužů, 110m překážek (Vilém Stráský, Ondřej Kopecký)
02:55 Desetiboj mužů, hod diskem (Vilém Stráský, Ondřej Kopecký)
04:20 Desetiboj mužů, skok o tyči (Vilém Stráský, Ondřej Kopecký)
02:05 Desetiboj mužů, 110m překážek (Vilém Stráský, Ondřej Kopecký)
02:55 Desetiboj mužů, hod diskem (Vilém Stráský, Ondřej Kopecký)
04:20 Desetiboj mužů, skok o tyči (Vilém Stráský, Ondřej Kopecký)
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 02:05.