ONLINE: 3. deň na MS v atletike 2025 dnes, doobedný program LIVE (Tokio)

TOKIO. MS v atletike 2025, ktoré sa konajú v japonskom Tokiu, pokračujú tretím súťažným dňom.
Doobedný program sa začína o 1:00 SELČ. V rozbehoch 400 m žien prekážky sa predstavia aj Emma Zapletalová a Daniela Ledecká.
Atletiku sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MS v atletike 2025 (3. deň, Tokio, Zapletalová, Ledecká, výsledky, pondelok, naživo)
Majstrovstvá sveta 2025
15.09.2025 o 01:00
Dopoludňajší program
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prehľad
Program:
00:30 Maraton mužů
02:00 Hod kladivem mužů, kvalifikace A (Petr Hájek)
02:05 Skok o tyči žen, kvalifikace (Amálie Švábíková)
03:30 3000m překážek žen, rozběhy
03:45 Hod kladivem mužů, kvalifikace B (Volodymyr Myslyvčuk)
04:20 400m překážek žen, rozběhy
00:30 Maraton mužů
02:00 Hod kladivem mužů, kvalifikace A (Petr Hájek)
02:05 Skok o tyči žen, kvalifikace (Amálie Švábíková)
03:30 3000m překážek žen, rozběhy
03:45 Hod kladivem mužů, kvalifikace B (Volodymyr Myslyvčuk)
04:20 400m překážek žen, rozběhy
Prenos
Českou atletiku budou zastupovat tři reprezentanti. V kvalifikaci hodu kladivem se představí Volodymyr Myslyvčuk a Petr Hájek. Na přímý postup je stanoven limit 76,50 metru, což je teoreticky v silách obou kladivářů. Velká očekávání panují ohledne startu Amálie Švábíkové, která se představí v kvalifikaci tyčkařek, kde je stanoven limit 470 centimetrů.
Slovenská atletika nabídne start překážkářek Daniely Ledecké a především Emmy Zapletalové, která v této sezoně byla pravidelnou účastnicí Diamantové ligy a postoupila dokonce do Curychu, kde obsadila výtečné druhé místo! Samozřejmě, konkurence na mistrovství světa bude o poznání náročnější, protože na DL čelila sice výborným soupeřkám, ale nikdy nestartovaly všechny najednou. A pokud bude chtít na šampionátu uspět, bude čelit právě kompletní světové špičce.
Slovenská atletika nabídne start překážkářek Daniely Ledecké a především Emmy Zapletalové, která v této sezoně byla pravidelnou účastnicí Diamantové ligy a postoupila dokonce do Curychu, kde obsadila výtečné druhé místo! Samozřejmě, konkurence na mistrovství světa bude o poznání náročnější, protože na DL čelila sice výborným soupeřkám, ale nikdy nestartovaly všechny najednou. A pokud bude chtít na šampionátu uspět, bude čelit právě kompletní světové špičce.
Program
00:30 Maraton mužů
02:00 Hod kladivem mužů, kvalifikace A (Petr Hájek)
02:05 Skok o tyči žen, kvalifikace (Amálie Švábíková)
03:30 3000m překážek žen, rozběhy
03:45 Hod kladivem mužů, kvalifikace B (Volodymyr Myslyvčuk)
04:20 400m překážek žen, rozběhy
00:30 Maraton mužů
02:00 Hod kladivem mužů, kvalifikace A (Petr Hájek)
02:05 Skok o tyči žen, kvalifikace (Amálie Švábíková)
03:30 3000m překážek žen, rozběhy
03:45 Hod kladivem mužů, kvalifikace B (Volodymyr Myslyvčuk)
04:20 400m překážek žen, rozběhy
Mistrovství světa v atletice má před sebou třetí soutěžní den. Pondělí nabídne naposledy až do dalšího víkendu dopolední blok soutěží. A znovu se bude bojovat o medaile, a to v mužském maratonu. V průběhu japonského dopoledne ovšem budou k vidění i další disciplíny, a to s českým i slovenským zastoupením.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 01:00.