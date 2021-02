Vlhová šla skvelo a zaútočí na zlato, Shiffrinová má priepastnú stratu

Štartovná listina:



1. Katharina Liensbergerová (AUT)

2. Petra Vlhová (SVK)

3. Laurence St. Germainová (CAN)

4. Mikaela Shiffrinová (USA)

5. Chiara Mairová (AUT)

6. Michelle Gisinová (SUI)

7. Wendy Holdenerová (SUI)

8. Thea Louise Stjernesundová (NOR)

9. Mina Fürst Holtmannová (NOR)

10. Lena Dürrová (GER)

11. Erin Mielzynská (CAN)

12. Kristin Lysdahlová (NOR)

13. Katharina Huberová (AUT)

14. Irene Curtoniová (ITA)

15. Emelie Wikströmová (SWE)

16. Federica Brignoneová (ITA)

17. Franziska Gritschová (AUT)

18. Paula Moltzanová (USA)

19. Mélanie Meillardová (SUI)

20. Ana Buciková (SLO)

21. Nastasia Noensová (FRA)

22. Sara Hectorová (SWE)

23. Kristina Riisová-Johannessenová (NOR)

24. Asa Andová (JPN)

25. Camille Rastová (SUI)

26. Martina Peterliniová (ITA)

27. Meta Hrovatová (SLO)

28. Nina O'Brienová (USA)

29. Leona Popovićová (CRO)

30. Amelia Smartová (CAN)

31. Andreja Slokarová (SLO)

32. Ali Nullmeyerová (CAN)

33. Andrea Filserová (GER)

34. Charlie Guestová (GBR)

35. Gabriela Capová (CZE)

36. Mireia Gutiérrezová (AND)

37. Alexandra Tilleyová (GBR)

38. Riikka Honkanenová (FIN)

39. Andrea Komšićová (CRO)

40. Piera Hudsonová (NZL)

41. Elsa Fermbäcková (SWE)

42. Katie Hensienová (USA)

43. Doriane Escaneová (FRA)

44. Neja Dvorniková (SLO)

45. A.J. Hurtová (USA)

46. Marija Škanovová (BLR)

47. Dženifera Ģērmaneová (LAT)

48. Emma Aicherová (GER)

49. Anastasia Gornostajevová (RUS)

50. Anna Gulliová (ITA)

51. Jekatěrina Tkačenková (RUS)

52. Kim Vanreuselová (BEL)

53. Charlotte Linggová (LIE)

54. Elese Sommerová (CZE)

55. Carla Mijaresová Rufová (AND)

56. Zazie Humlová (CZE)

57. Francesca Baruzziová Farriolová (ARG)

58. Zita Tóthová (HUN)

59. Axelle Mollinová (BEL)

60. Petra Hromcová (SVK)

61. Erika Pykalainenová (FIN)

62. Noa Szollosová (ISR)

63. Sara Roggemanová (BEL)

64. Nino Ciklauriová (GEO)

65. Vanina Guerillotová (POR)

66. Nuunu Chemnitz Berthelsenová (DEN)

67. Eva Vukadinovová (BUL)

68. Katla Björg Dagbjartsdóttirová (ISL)

69. Szonja Hozmannová (HUN)

70. Katalin Dorultanová (HUN)

71. Dóra Hólmfríður Friðgeirsdóttirová (ISL)

72. Esma Alićová (BIH)

73. Maria-Eleni Tsiovolouová (GRE)

74. Sigríður Dröfn Auðunsdóttirová (ISL)

75. Hanna Majtenyiová (HUN)

76. Tess Arbezová (IRL)

77. Hjördís Birna Ingvadottirová (ISL)

78. Anastasija Šepilenková (UKR)

79. Liene Bondareová (LAT)

80. Maja Tadičová (BIH)

81. Atefeh Ahmadiová (IRN)

82. Laura Bišereová (LAT)

83. Maria Nikoleta Kaltsogianniová (GRE)

84. Jelena Vujičićová (MNE)

85. Nikolina Dragoljevićová (BIH)

86. Maria Ioana Constantinovová (ROU)

87. Manon Ouaissová (LIB)

88. Fani Marmarelliová (GRE)

89. Kateryna Pyrožková (UKR)

90. Forough Abbasiová (IRN)

91. Marjan Kalhorová (IRN)

92. Sadaf Savehšemšakiová (IRN)

93. Tetjana Knopovová (UKR)

95. Ieva Januškevičiuteová (LTU)

96. Ornella Öttlová Reyesová (PER)

97. Carlie Maria Iskandarová (LIB)

98. Gabija Šinkūnaitėová (LTU)

99. Naya Kurdiová (LIB)

100. Georgia Epiphaniouová (CYP)

101. Christina Tsimpaová (GRE)

102. Thaleia Armeniová (CYP)

103. Maria Abouová Jaoudeová (LIB)

104. Tamara Popovicová (MKD)

105. Chiara Di Camillová (ALB)

106. Karolina Photiadesová (CYP)

107. Aanchal Thakurová (IND)