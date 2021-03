Vlhová len zázrakom nevypadla. Tŕpla, ale nakoniec postúpila do druhého kola

Dnešné prvé kolo slalomu vo švédskom Åre je už minulosťou. Žiaľ, naša reprezentantka Petra Vlhová naň nebude mať tie najlepšie spomienky, pretože hneď v úvode svojej jazdy spravila hrubú chybu a takmer vypadla z trate. Síce to ustála, ale so stratou 2.95 sekundy skončila až na 27. mieste. Dnes teda malý kryštálový glóbus nezíska, ale podstatné je že sa prebojovala do druhého kola, čo nebolo vôbec isté a je potrebné, aby tam predviedla čo najlepšiu jazdu a získala čo najviac bodov. Víťazkou prvého kola sa napokon stala Mikaela Shiffrinová z USA, ktorá má pred druhou Katharinou Liensbergerovou z Rakúska náskok len 19 stotín a pred treťou Lenou Dürrovou z Nemecka 68 stotín. Druhé kolo tak bude v boji o víťazstvo ešte veľmi dramatické a minimálne rozostupy sú aj na ďalších priečkach. My veríme, že Petra Vlhová sa otrasie a v druhom kole sa umiestni najvyššie ako to len pôjde. Ja vám ďakujem za pozornosť, druhé kolo je na programe o 13:45 a pozývam vás na jeho sledovanie. Prajem ešte peknú sobotu!

Jej krajanka Andrea Filserová sa do cieľa dostala so stratou 3.14 sekundy a predbežne je na 27. mieste. Ešte si musí počkať, či postúpi aj do druhého kola.

Prvá Švédka na trati je Emelie Wikströmová. Začala veľmi odvážne a v agresívnej jazde pokračovala až do cieľa. So stratou 2.15 sekundy je predbežne na 12. mieste, ale okolo 8. meista nižšie sú to len minimálne rozostupy.

Tak to nie! Petra Vlhová hneď v úvode spravila hrubú chybu a už sme chceli konštatovať, že prvé kolo nedokončí! Napokon to ešte ustála a dorazila až do cieľa, ale nemala možnosť túto stratu ako napraviť a v cieli stratila až 2.95 sekundy, dnes po prvom kole bude figurovať veľmi nízko, obrovská škoda, ale aj takéto situácie šport prináša!

