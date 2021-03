Sagan sa vrátil po 135 dňoch, Van Aert bol v závere suverénny

Dnešné preteky sú úspešne za nami. Počas nich boli prakticky stále v úniku niektorí pretekári. Počiatočná šestica sa pomaly zmenšovala až sa 10 kilometrov pred koncom dvojica Bais a Rivi dostal do pelotónu a všeto bolo otvorené. V hromadnom dojazde zvládol celú situáciu najlepšie Belgičan Wout van Aert, a preto sa stáva víťazom prvej etapy. To je odo mňa dnes všetko, ďakujem vám za pozornosť.

Dnešné preteky sú úspešne za nami. Počas nich boli prakticky stále v úniku niektorí pretekári. Počiatočná šestica sa pomaly zmenšovala až sa 10 kilometrov pred koncom dvojica Bais a Rivi dostal do pelotónu a všeto bolo otvorené. V hromadnom dojazde zvládol celú situáciu najlepšie Belgičan Wout van Aert, a preto sa stáva víťazom prvej etapy. To je odo mňa dnes všetko, ďakujem vám za pozornosť.