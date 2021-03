Skúsený Austrálčan čakal na víťazstvo stovky dní. Sagan zaostal, Černý skončil ôsmy

Rohan Dennis vítězí v dnešní časovce! Andreas Kron ztrácí vedení v závodu, které předává do týmu Deceuninck – Quick-Step. Dres pro lídra závodu poveze od zítřejšího dne Joao Almeida.

Rohan Dennis vítězí v dnešní časovce! Andreas Kron ztrácí vedení v závodu, které předává do týmu Deceuninck – Quick-Step. Dres pro lídra závodu poveze od zítřejšího dne Joao Almeida.

CÍL