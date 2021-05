ONLINE: Peter Sagan dnes na Giro d'Italia - 20. etapa LIVE

Prenos

To je ode mě vše. Děkuji za pozornost a u dalších přenosů se budu těšit zase někdy na počtenou.

Poslední horskou etapu italské Grand Tour opanoval Damiano Caruso. Průběžně druhý muž celkového pořadí zhruba padesát kilometrů před cílem ujel do vedoucí skupinky a v čele vydržel až do posledních metrů. Společnost mu dělal Romain Bardet, ten však na Italův nástup dva kilometry před cílem nenašel odpověď. Druhý nakonec skončil Egan Bernal, který je velmi blízko k vítězství, do zítřejší časovky půjde s náskokem téměř dvou minut.



Statečně bojoval český reprezentant Jan Hirt, který byl dlouho součástí Bernalovy skupiny. V posledních kilometrech sice odpadl, ale i s 11. místem určitě může být spokojený. Peter Sagan skončil hluboko v poli poražených, což se ovšem očekávalo, slovenský jezdec dnes měl za úkol hlavně dojet v časovém limitu.

Konečné pořadí 20. etapy



1. Damiano Caruso (ITA) Bahrain – Victorious 4:27:53

2. Egan Bernal (COL) INEOS Grenadiers +24 s

3. Daniel Felipe Martínez (COL) INEOS Grenadiers +35

4. Romain Bardet (FRA) Team DSM +35

5. João Almeida (POR) Deceuninck – Quick Step +41

6. Simon Yates (GBR) +51

7. Alexandr Vlasov (RUS) Astana – Premier Tech +1:13 min

8. Hugh Carthy (GBR) EF Education – Nippo +1:29

9. Lorenzo Fortunato (ITA) EOLO-Kometa +2:07

10. Antonio Pedrero (ESP) Movistar Team

11. Jan Hirt (CZE) Intermarché-Wanty-Gobert +2:23

Celkové pořadí po 20. etapě (růžový trikot)



1. Egan Bernal (COL) INEOS Grenadiers 85:41:47 hod

2. Damiano Caruso (ITA) Bahrain-Victorious +1:59 min

3. Simon Yates (GBR) Team Bikeexchange +3:23

4. Alexandr Vlasov (RUS) Astana-Premier Tech +7:07

5. Romain Bardet (FRA) Team DSM +7:48

6. Daniel Felipe Martínez (COL) INEOS Grenadiers +7:56

7. Hugh Carthy (GBR) EF Education-Nippo +8:22

8. João Almeida (POR) Deceuninck – Quick Step +8:50

9. Tobias Foss (NOR) Team Jumbo-Visma +12:39

10. Daniel Martin (IRL) Israel-Start Up Nation +16:48

Pořadí bodovací soutěže po 20. etapě (fialový trikot)



1. Peter Sagan (SVK) Bora – Hansgrohe 136 bodů

2. Davide Cimolai (ITA) Israel Start-Up Nation 118

3. Fernando Gaviria (COL) UAE Teams Emirates 116

4. Elia Viviani (ITA) COFIDIS, Solutions Crédits 86

5. Egan Bernal (COL) INEOS Grenadiers 80

6. Dries de Bondt (BEL) Alpecin-Fénix 71

7. Andrea Pasqualon (ITA) Intermarché-Wanty-Gobert 61

8. Simone Consonni (ITA) Cofidis 60

9. Umberto Marengo (ITA) Bardiani-CSF-Faizanè 57

10. Alberto Bettiol (ITA) EF Education-Nippo 53

Pořadí vrchařské soutěže po 20. etapě (modrý trikot)



1. Geoffrey Bouchard (FRA) AG2R Citroën Team 184 bodů

2. Egan Bernal (COL) INEOS Grenadiers 140

3. Damiano Caruso (ITA) Bahrain-Victorious 99

4. Daniel Martin (IRL) Isral Start-Up Nation 83

5. Simon Yates (GBR) Team Bikeexchange 61

6. Joao Almeida (POR) Deceuninck-Quick-Step 54

7. Bauke Mollema (NED) Trek – Segafredo 53

8. Lorenzo Fortunato (ITA) EOLO-Kometa Cycling Team 52

9. Romain Bardet (FRA) Team DSM 49

10. Michael Storer (AUS) Team DSM 46

Pořadí jezdců do 25 let po 20. etapě (bílý trikot)



1. Egan Bernal (COL) INEOS Grenadiers 85:41:47 hod

2. Alexandr Vlasov (RUS) Astana-Premier Tech +7:07 min

3. Daniel Felipe Martínez (COL) INEOS Grenadiers +7:56

4. João Almeida (POR) Deceuninck – Quick Step +8:50

5. Tobias Foss (NOR) Team Jumbo-Visma +12:39

20. etapa skončila.

Cíl Třetí dojel Daniel Felipe Martínez, jenž pro Bernala odvedl velké penzum práce. V závěrečných metrech předjel Romaina Bardeta, který nevydržel v úniku s Carusem.

Cíl ONLINE: Peter Sagan dnes na Giro d'Italia - 20. etapa LIVE (sobota) | Sportnet.sk Druhý dojel v růžovém trikotu jedoucí Egan Bernal. Za Carusem zaostal o čtyřiadvacet vteřin, do časovky půjde s náskokem těsně pod dvě minuty.

Cíl ONLINE: Peter Sagan dnes na Giro d'Italia - 20. etapa LIVE (sobota) | Sportnet.sk Vítězem 20. etapy se stává Damiano Caruso! Druhý muž průběžného pořadí nenašel v náročné etapě soupeře a v časovce ještě může zabojovat klidně i o celkové prvenství.

500m Caruso zvítězí, to je jasné. Před sebou má posledních pět set metrů, přičemž stále drží náskok dvaceti vteřin. Martínez nechal jet Bernala osamoceného, Kolumbijec se jako blesk prohnal kolem Bardeta.

1km ONLINE: Peter Sagan dnes na Giro d'Italia - 20. etapa LIVE (sobota) | Sportnet.sk Do konce etapy zbývá poslední kilometr! Damiano Caruso disponuje dvacetivteřinovým náskokem a míří za vítězstvím. Martínez s Bernalem mezitím utrhli i Yatese!

2km ONLINE: Peter Sagan dnes na Giro d'Italia - 20. etapa LIVE (sobota) | Sportnet.sk Damiano Caruso útočí a ujíždí Romainu Bardetovi! Ital si jede pro etapové prvenství a pojištění druhé příčky v celkovém pořadí, na Bernala v konečném zúčtování stačit nebude.

2km Na rychlostní prémii si Damiano Caruso dojel pro tři bonifikační vteřiny. Dvě získal Romain Bardet, Martínez jednu vteřinu za třetí příčku přenechal Bernalovi.

3km Daniel Felipe Martínez jede fantasticky. Zvyšuje tempo, které dokáže akceptovat pouze Egan Bernal a Simon Yates. Carthy, Vlasov a Almeida ztrácí kontakt.

3km Skupinu pronásledovatelů táhne Daniel Martínez, hned za ním se drží jeho kolega Egan Bernal. Na dvojici Caruso, Bardet ztrácí třicet vteřin.

4km Jan Hirt vypadl z Bernalovi skupiny, stejně jako João Almeida, který si dělal zálusk na etapové prvenství. Portugalec bojuje, avšak nedaří se mu docvaknout zpět.

5km Damiano Caruso poděkoval Bilbaovi, který svou práci odvedl na výbornou. Bardetovi zase vypadl Storer, Francouz i Ital pojedou závěrečných pět kilometrů za své.

7km Na řadu přichází poslední stoupání Gira! Na vrchol kopce Valle Spluga-Alpe Motta budou stoupat jezdci až do posledního metru. Drama vrcholí.

9km Jonathan Castroviejo vyváží Egana Bernala, jenž si všiml, že za ním nejede Daniel Felipe Martínez. Proto ještě zavolal na španělského parťáka, aby počkali.

11km Storer s Bilbao jedou příliš rychle. Oba se ohlédli za sebe a zjistili, že lídři jejich tempu nestačí. Museli proto lehce zpomalit.

13km Pochvalu zaslouží jediný český reprezentant na Giru Jan Hirt. Ten jede v kontaktu s Bernalem, byť působí na chvostu celé skupiny.

15km Bilbaa vystřídal na úplném čele Michael Storer, Australan z týmu DSM. Hned za ním se veze Romain Bardet, tedy lídr německého týmu.

17km Damiano Caruso a Romain Bardet, to jsou dva závodníci, kteří jsou členy vedoucí skupiny a jedou na celkové pořadí. Zda ovšem vydrží v čele až do konce etapy není jisté, ještě budou muset zdolat jedno těžké stoupání.

19km Bernal nestahuje ani neztrácí. Kolumbijec může být klidný, protože manko čtyřicet vteřin ještě není nic, co by jej na vedoucí pozici mělo ohrožovat. Naopak by měl zabrat Simon Yates, ten si totiž dával za cíl posunout se na druhou příčku, zatím však má Carusa před sebou.

21km Silnice usychá, což je pochopitelně dobrá zpráva. A to i pro Simona Yatese, u nějž je známo, že mu mokrá trať nesvědčí.

23km Egan Bernal má k sobě posledního týmového kolegu. Kolmubijský lídr Gira je součástí skupiny, jež ztrácí na čelo stále čtyřicet sekund.

25km Na řadu přichází náročný sjezd po mokré silnici. Damiano Caruso k sobě má Bilbaa, Bardeta nadále podporuje Storer. Bernalova skupina ztrácí čtyřicet vteřin.

Passo dello Spluga (vrchařská prémie 1. kategorie)



1. Michael Storer (AUS) Team DSM 40 bodů

2. Romain Bardet (FRA) Team DSM 18

3. Pello Bilbao (ESP) Bahrain – Victorious 12

4. Damiano Caruso (ITA) Bahrain – Victorious 9

5. Felix Großschartner (AUT) Bora – hansgrohe 6

6. Alexandr Vlasov (RUS) Astana – Premier Tech 4

7. Daniel Felipe Martínez (COL) INEOS Grenadiers 2

8. Egan Bernal (COL) INEOS Grenadiers 1

29km ONLINE: Peter Sagan dnes na Giro d'Italia - 20. etapa LIVE (sobota) | Sportnet.sk Geoffrey Bouchard je vítězem vrchařské soutěže. Na vrchol kopce Splügenpass / Passo dello Spluga totiž nejrychleji vyšlapal Michael Storer, jenž Francouze vůbec neohrožuje, naopak sebral body ostatním dravcům.

31km Velkou práci dnes odvedl Louis Vervaeke, ani on dnes nedosáhne na etapový úspěch. Belgičan se ještě nevzdává, zkouší zabojovat o udržení alespoň v Bernalově skupině.

33km Závodníci zdolávají druhé stoupání 1. kategorie s vrcholem Splügenpass / Passo dello Spluga. Ostrý kopec vrcholí za tři kilometry, zde by opět mohlo dojít k boji mezi jezdci na celkové pořadí.

35km Na úspěch dnes nedosáhne ani tým Trek – Segafredo. Vincenzo Nibali ztratil kontakt s Bernalovou skupinou, stejně tak jeho kolega Bauke Mollema.

37km Giovanni Visconti, Vincenzo Albanese a Simon Pellaud. Tato trojice cyklistů nemá sílu nadále pokračovat v úniku, proto si vystoupila.

39km Christopher Hamilton má odpracováno. Ve sjezdu odvedl fantastickou práci, lídra Romaina Bardeta hlavně on odtáhl ze skupiny favoritů.

41km Závodníci na mokru dlouho nepobyli. Špatnou zprávu obdržel do sluchátka Simon Yates, a sice že jeho konkurent v boji o druhou příčku Damiano Caruso je součástí vedoucí skupiny.

43km Cyklisté zničehonic najeli na mokrou vozovku. Najeli tak na místo, kde se před pár minutami musela prohnat dešťová přeháňka.

45km Jako již tradičně pracuje skvěle Filippo Ganna. Ital jezdící pro růžového Egana Bernala má za cíl stáhnout Romaina Bardeta, což se mu zatím nedaří.

47km Bardet a spol. dotáhli čtyřčlenný únik. Bernalova skupina zaostává za samotným čelem závodu o dvacet sekund.

49km Bardet se zachytil týmových kolegů a odjel pelotonu. Francouz se vyváží za cyklisty v černých kombinézách, kteří stále jedou na maximální riziko.

51km Závodníci DSM ve sjezdu pořádně riskují. Christopher Hamilton měl co dělat, aby se udržel na silnici, nakonec levotočivou zatáčku zvládl.

53km Na uprchlíky nyní čeká dvacetikilometrový sjezd. Je jasné, že dnes se nikdo z úniku radovat z etapového prvenství nebude, protože peloton zrychlil a jeho manko čítá padesát sekund.

55km Passo San Bernardino (vrchařská prémie 1. kategorie)



1. Vincezo Albanese (ITA) EOLO-Kometa 40 bodů

2. Giovanni Visconti (ITA) Bardiani-CSF-Faizanè 18

3. Simon Pellaud (SUI) Androni Giocattoli – Sidermec 12

4. Felix Großschartner (AUT) Bora – hansgrohe 9

5. Louis Vervaeke (BEL) Alpecin-Fenix 6

7. Christopher Hamilton (AUS) Team DSM 2

8. Michael Storer (AUS) 1

57km Passo San Bernardino je minulostí! Nejrychleji vystoupal na táhlý kopec Vincenzo Albanese z týmu EOLO-Kometa. V těsném souboji porazil Giovanniho Viscontiho.

59km Na chvostu pelotonu šlape potrhaný Jan Tratnik, který tak nejspíše skončil na zemi. Slovinec ztrácí kontakt s pelotonem, což je ztráta pro tým Bahrain – Victorious, ten na Girou pokračuje už jen pěti.

61km Vyšší tempo týmu DSM znamená další protřídění pelotonu. Kontakt ztratil australský šampión Cameron Meyer, stejně tak Eritrejec Amanuel Ghebreigzabhier.

63km Nico Dent se, podobně jako van der Hoorn, vrátil do pelotonu. Zřejmě si ovšem nějaké síly ještě pošetřil, protože společně s týmovými kolegy vedou peloton a připravují pozici pro útok lídrovi Bardetovi.

65km Naopak Taco van der Hoorn, jenž také působil v denním úniku, je zpět v pelotonu. Stájový kolega Jana Hirta a vítěz 3. etapy dnes další úspěch nepřidá.

67km Pochvalu za bojovnost zaslouží Simon Pellaud. Švýcar na domácí silnici zabojoval a dostihl vedoucí čtveřici, která zatím spolupracuje velmi dobře.

69km V pelotonu se zatím neútočí a nikdo ze závodníků na celkové pořadí nemá žádné větší problémy. Všichni jedou pospolu v těsných rozestupech.

71km Dries De Bondt vystoupil z úniku, vědom si, že tempo konkurentů akceptovat nemůže. Právě tohoto belgického závodníka pohltil peloton.

73km Louis Vervaeke a Felix Großschartner již nejsou sami. Zezadu je dojela dvojice GIovanni Visconti a Vincenzo Albanese. Spolupráce tak může probíhat ve čtyřech.

75km Americký reprezentant Matteo Jorgenson a Nico Denz jsou dalšími dvěma odpadlíky, kteří účinkovali v denním úniku. Ten se tak nadále redukuje.

77km Zbytku úniku ujela dvojice Louis Vervaeke a Felix Großschartner. Belgicko-rakouská dvojice vypadá dobře, otázkou zůstává, jak bude spolupracovat.

79km Hned v úvodu kopce si z hlavního balíku vystoupili spurtéři, mezi nimi i Peter Sagan. Ten zbytek etapy odjede s Gaviriou a spol. v zadních pozicích.

81km Denní únik má za sebou první metry stoupání na vrchol Passo San Bernardino. Závodníky čeká táhlé třiadvacetikilometrové šlapání do kopce. Nic lehkého!

83km Denní únik má osm členů. Po De Bondtovi převzal štafetu jeho týmový kolegu Louis Vervaeke, který v současnosti vévodí etapě.

85km Čelní únik má o jednoho člena méně. Je to právě Dries De Bondt, jenž vypadá hodně vyčerpaně a bude mít zřejmě co dělat, aby vůbec zdolal tři náročné kopce v časovém limitu.

87km Ztráta hlavního balíku spadla pod hranici čtyř minut. Uprchlíky již delší dobu táhne Dries De Bondt, ten v letošním ročníku s nástupem do úniků vůbec nešetřil.

89km Zatím jede celé pole závodníku po rovině. Metry tedy plynou velkou rychlostí, což se ovšem za pár minut změní.

91km Do začátku stoupání 1. kategorie na vrchol Passo San Bernardino zbývá posledních deset kilometrů! Můžeme se těšit na zajímavé souboje.

93km Peloton zase zabral a během chvilky snížil manko zpět na rozdíl čtyř minut. Peter Sagan i Jan Hirt zatím v klidu akceptují tempo hlavního pole.

95km Egan Bernal má v celkovém pořadí náskok dvou a půl minut, je tak velmi blízko kýženému prvenství. Zajímavý souboj slibuje bitva o druhé místo, Damiano Caruso má na Simona Yatese k dobru jenom dvacet sekund.

97km Z úniku si na malý moment vystoupil Dries De Bondt. Belgický reprezentant se stáhl k týmovému vozu, aby si nabral občerstvení.

99km Do konce zbývá sto kilometrů! Závodníci zdolávají snazší polovinu 20. etapy, ty nejhorší části teprve přijdou.

101km Minuta za minutou naskakuje ve prospěch uprchlíků. Peloton aktuálně zaostává za čelní skupinkou rozdílem tří set sekund, tedy pěti minut.

103km Denní únik momentálně vede Felix Großschartner. Rakouský cyklista a týmový kolega Petera Sagana o sobě dává poprvé výrazněji vědět, doposud spíše pracoval pro ostatní.

105km Tým INEOS Grenadiers pochopitelně nikam nespěchá, protože nikdo z vedoucí devítky Bernala neohrožuje. Proto je určování tempa na jiných stájích.

107km Závod se zklidnil. Uprchlíci pokračují v pravidelném střídání na čele a jejich náskoku postupně narůstá, přerostl již čtyři minuty.

109km Stoupání Passo San Bernardino, první dnešní hodnocené, se blíží víc a víc. Táhlý kopec vrcholí na 106. kilometru dnešního programu.

111km Na čele pelotonu zůstává stáj Deceuninck – Quick Step. Nejede už tak rychle jako v úvodu etapy, v růžovém jedoucí Egan Bernal si dokonce stihl odskočit.

113km Únik dneška je hotov. během pár kilometrů totiž peloton zvolnil a jeho manko bleskově přerostlo hranici tří minut.

116km Denní únik má následující složení: Dries De Bondt (BEL) Alpecin-Fenix, Louis Vervaeke (BEL) Alpecin-Fenix, Simon Pellaud (SUI) Androni Giocattoli – Sidermec, Giovanni Visconti (ITA) Bardiani-CSF-Faizanè, Taco van der Hoorn (NED) Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux, Nico Denz (GER) Team DSM a Felix Großschartner (AUT) Bora – hansgrohe.

120km Předposlední etapa má grády. Denní únik bojuje o navýšení náskoku, což se mu ovšem zatím příliš nedaří. Stále s drží okolo čtyřiceti vteřin.

122km Někteří závodníci v pelotonu měli poměrně velké problémy vybrat si cestu, kterou zdolají kruhový objezd. Naštěstí se situace obešla bez pádu.

124km Tempo pelotonu táhne Deceuninck – Quick Step. Jede velmi rychle, uprchlíkům nedává nic zadarmo. Během chvilky stáhla tato stáj ztrátu na půl minutu.

126km Hlavnímu balíku nastoupila další dvojice jezdců. Každopádně dotáhnout úplné čelo závodu nebudou mít vůbec, ztrácejí rovnou minutu.

128km Na čele stále úřaduje Dries De Bondt. Belgičan byl v průběhu italské Grand Tour hodně vidět, ke své smůle nikdy nedokázal dotáhnout etapy do zdárného konce.

130km Závodníci zdolávají tu lehčí polovinu 20. etapy. Hlavní balík nejede pomalu, avšak tempu uprchlíků nestačí, manko už přesáhlo hranici půl minuty.

134km Tempo začíná nabírat na obrátkách. Můžeme definitivně konstatovat, že se vytvořil denní únik, jen je otázkou, v kolika členech se zformuje.

136km Zájem o únik je velký. Skupinka se rozrůstá o další členy, dotáhnout se na čelo zkouší i lídr vrchařské soutěže Geoffrey Bouchard.

138km Dries De Bondt šlape do plných. Společně s dvěma dalšími konkurenty začínají ujíždět hlavnímu balíku. Sledujeme definitivní utvoření úniku?

140km Více jak dvacet kilometrů z poslední horské etapy Gira mají cyklisté za sebou. Peloton nadále jede pospolu, vepředu je nejaktivnější Dries De Bondt.

Cannobio (rychlostní prémie)



1. Umberto Marengo (ITA) Bardiani-CSF-Faizanè 12 bodů

2. Dries De Bondt (BEL) Alpecin-Fenix 8

3. Fernando Gaviria (COL) UAE Team Emirates 6

4. Davide Cimolai (ITA) Israel Start-Up Nation 5

5. Matteo Moschetti (ITA) Trek – Segafredo 4

6. Juan Sebastián Molano (COL) UAE Team Emirates 3

7. Nelson Oliveira (POR) Movistar Team 2

8. Peter Sagan (SVK) Bora – hansgrohe 1

146km ONLINE: Peter Sagan dnes na Giro d'Italia - 20. etapa LIVE (sobota) | Sportnet.sk Je to jasné! Pokud Peter Sagan poslední dvě etapy dojede, stane se vítězem bodovací soutěže. Na sprinterské prémii sice skončil až osmý a získal tak jediný bod, ale jeho největší konkurenti nebodovali naplno, dvanáct bodů za první místo vybojoval Umberto Marengo.

148km Poslední dva kilometry do prémie. Harm Vanhoucke šlape jako první a drží si menší odstup na hlavní balík, v němž momentálně udává tempo tým UAE Team Emirates.

152km Vanhoucke jede velmi dobře a zdá se, že by klidně mohl dojet v čele až na sprinterskou prémii. To by pochopitelně hrálo do karet Saganovi, neboť by největší počet bodů nezískal žádný z jeho konkurentů.

154km Peloton dojede ke sprinterské prémii s největší pravděpodobností pospolu. I když nyní dopředu vystartoval Harm Vanhoucke z týmu Lotto Soudal, nikdo jej však nejede podpořit.

156km V předních pozicích se drží více sprinterů, nejen Gaviria. I Peter Sagan, který má velmi blízko k zisku fialového trikotu pro nejlépe bodujícího závodníka, avšak stoprocentní jistotu zatím nemá.

158km Sprinterská prémie je na sedmnáctém kilometru. Stále je hodně vidět Fernando Gaviria, jenž pracuje nejen pro sebe, ale i pro tým.

160km Denní únik se zatím nevytvořil. Přichází jeden útok za druhým, ale peloton také nejede pomalu a zatím vše dokázal pokrýt.

162km Dopředu překvapivě vystartoval Fernando Gaviria. U něj nejde počítat s útokem na etapu, ale spíše s dojezdem na první sprinterskou prémii, pak lze očekávat stáhnutí.

164km Hlavní rozhodčí odmával start etapy, která čítá 164 kilometrů. Jezdi už byli za doprovodným vozem pořádně nervózní, můžeme se těšit od počátku na souboj o denní únik.

20. etapa odstartovala.

Etapa



Před závěrečnou časovkou čeká na závodníky 164 km dlouhá alpská horská etapa, cyklisté dokonce vyjedou z Itálie a budou mezi sebou soupeřit ve Švýcarsku. První polovina sobotního programu bude zahřívací, peklo přijde až v té druhé. Na programu jsou tři stoupání 1. kategorie, kde se očekává velký boj mezi jezdci na celkové pořadí. Po druhém zdolaném stoupání čeká na závodníky zpestření, projedou skrze několik tunelů.

Celkové pořadí po 19. etapě (růžový trikot)



1. Egan Bernal (COL) INEOS Grenadiers 81:13:37 hod

2. Damiano Caruso (ITA) Bahrain-Victorious +2:29 min

3. Simon Yates (GBR) Team Bikeexchange +2:49

4. Alexandr Vlasov (RUS) Astana-Premier Tech +6:11

5. Hugh Carthy (GBR) EF Education-Nippo +7:10

6. Romain Bardet (FRA) Team DSM +7:32

7. Daniel Felipe Martínez (COL) INEOS Grenadiers +7:42

8. João Almeida (POR) Deceuninck – Quick Step +8:26

9. Tobias Foss (NOR) Team Jumbo-Visma +10:19

10. Daniel Martin (IRL) Israel-Start Up Nation +13:55

...

30. Jan Hirt (CZE) Intermarché-Wanty-Gobert +1:29:07 hod

114. Peter Sagan (SVK) Bora – Hansgrohe +4:07:14

Pořadí bodovací soutěže po 19. etapě (fialový trikot)



1. Peter Sagan (SVK) Bora – Hansgrohe 135 bodů

2. Davide Cimolai (ITA) Israel Start-Up Nation 113

3. Fernando Gaviria (COL) UAE Teams Emirates 110

4. Elia Viviani (ITA) COFIDIS, Solutions Crédits 86

5. Egan Bernal (COL) INEOS Grenadiers 68

6. Dries de Bondt (BEL) Alpecin-Fénix 63

7. Andrea Pasqualon (ITA) Intermarché-Wanty-Gobert 61

8. Simone Consonni (ITA) Cofidis 60

9. Alberto Bettiol (ITA) EF Education-Nippo 53

10. Nikias Arndt (GER) Team DSM 53

Pořadí vrchařské soutěže po 19. etapě (modrý trikot)



1. Geoffrey Bouchard (FRA) AG2R Citroën Team 180 bodů

2. Egan Bernal (COL) INEOS Grenadiers 121

3. Daniel Martin (IRL) Isral Start-Up Nation 83

4. Simon Yates (GBR) Team Bikeexchange 57

5. Bauke Mollema (NED) Trek – Segafredo 53

6. Lorenzo Fortunato (ITA) EOLO-Kometa Cycling Team 52

7. Damiano Caruso (ITA) Bahrain-Victorious 50

8. Joao Almeida (POR) Deceuninck-Quick-Step 48

9. Dries De Bondt (BEL) Alpecin-Fenix 39

10. Jan Tratnik SLO) Bahrain-Victorious 26

...

65. Jan Hirt (CZE) Intermarché-Wanty-Gobert 1

Pořadí jezdců do 25 let po 19. etapě (bílý trikot)



1. Egan Bernal (COL) INEOS Grenadiers 81:13:37 hod

2. Alexandr Vlasov (RUS) Astana-Premier Tech +6:11 min

3. Daniel Felipe Martínez (COL) INEOS Grenadiers +7:42

4. João Almeida (POR) Deceuninck – Quick Step +8:26

5. Tobias Foss (NOR) Team Jumbo-Visma +10:19

Všem fanynkám a fanouškům silniční cyklistiky přeju krásné sobotní odpoledne! Vítám vás při sledování předposlední 20. etapy letošního Gira d’Italia, na cestě z Verbania – Valle Spluga do Alpe Motty.