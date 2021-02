Krátky proces. Djokovič zmietol z kurtu súpera a ovládol Australian Open

Medvedev neuspel ani vo svojom druhom grandslamovom finále. V roku 2019 prehral na US Open s Nadalom po päťsetovom boji.

Rus nevyužil šancu posunúť sa vo svetovom rebríčku ATP na druhé miesto pred Nadala.

Djokovič získal rovnako ako kráľovná dvojhry Japonka Naomi Osaková odmenu 2,75 milióna austrálskych dolárov (1,78 milióna eur) a naďalej zostáva na čele rebríčka ATP.

Po zápase si udeľovali komplimenty

Po zisku deviateho melbournskeho titulu v úvode slávnostného príhovoru zablahoželal Medvedevovi k výborným výkonom.

"Daniil je veľká osobnosť. Mali by sme spolu tráviť viac času a častejšie spolu trénovať. Mám ho rád aj mimo kurtu, je to môj dobrý kamarát a na dvorci je to jeden z najťažších súperov. Je iba otázka času, kedy dokáže vyhrať grandslamový turnaj. Chcel by som oceniť to, čo dosiahol, vyhral 20 zápasov za sebou," uviedol Djokovič.

Vzápätí poďakoval celému tímu vrátane slovenského trénera Mariána Vajdu, ktorý tentokrát chýbal priamo v lóži.

"Chcem sa poďakovať aj celej rodine a všetkým, ktorí mi fandili doma. Bolo to pre mňa ako na horskej dráhe. Veľká vďaka patrí aj môjmu fyzioterapeutovi Ulimu, ktorý sa mi venoval a dal ma dokopy. Všetci ku mne vysielali svoju energiu.

Mám zmiešané pocity z toho, čo sa stalo v uplynulých týždňoch aj v súvislosti s karanténou. Napokon však bol z toho úspešný turnaj. Všetci môžu byť pyšní na to, ako ho dokázali zorganizovať. Chcel by som sa poďakovať aj aréne Roda Lavera, milujem ju čoraz viac."

Medvedev vyzdvihol kvality Djokoviča: "Po prehratom finále grandslamu sa nikdy nehovorí ľahko. Novak bol však dnes nad moje sily. Má deväť titulov z Australian Open a celkovo 18 grandslamových, to je fantastický výsledok.

Novak, si úžasný človek. Aj keď som bol 500. hráč na svete, na tréningoch si mi to nikdy nedával najavo. Bol si pre mňa vzorom. Chcel by som sa poďakovať môjmu trénerovi a manželke. Verím, že sa raz prepracujeme ku grandslamovému titulu. Chcem sa poďakovať aj organizátorom i riaditeľovi turnaja Craigovi Tileymu. Ďakujem aj fanúšikom, škoda, že som tento zápas neurobil trochu dlhším a zábavnejším. Dnes som na to však nemal."

Priebeh zápasu

I. set

Úvod finálového zápasu bol v znamení Djokovičovej exhibície. Srb v druhom geme prelomil podanie súpera a po potvrdení brejku si vybudoval náskok 3:0.

Kvalitne returnoval, vo výmenách nerobil takmer žiadne chyby.

Medvedev síce v ďalších minútach vyrovnal na 3:3, no záver setu patril Djokovičovi. Líder svetového rebríčka ATP sa v dvanástom geme dostal do vedenia 40:0 a pri servise Medvedeva premenil tretí setbal.

II. set

Hneď na začiatku druhého dejstva Rus zobral Djokovičovi servis, no Srb následne získal štyri hry za sebou a opäť sa dostal na koňa.

Hral maximálne koncentrovane, výborne returnoval, jeho údery mali ideálnu dĺžku.

Medvedev za stavu 2:5 v návale frustrácie rozbil raketu, no ani to mu nepomohlo. V ôsmom geme opäť stratil servis a Djokovič sa ujal vedenia 2:0 na sety.

III. set

V úvode tretieho dejstva Medvedev nevyužil dva brejkbaly, čo ho definitíve zlomilo.

V druhom geme opäť prišiel o servis a Djokovič už zápas dotiahol do úspešného konca.

V ôsmom geme premenil hneď prvý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s Medvedevom na 5:3.

Odplatil mu prehru z vlaňajšieho turnaja majstrov a natiahol víťaznú šnúru na Australian Open na 21 zápasov.

