ONLINE: Ľudovít "Lajoš" Klein vs. Devonte Smith dnes (UFC 272)

Ako prvý prichádza do klietky náš bojovník Ľudovít Klein, prezývaný Mr. Highlight! Držíme palce Lajoš!

Vážení Lehká váha je vypsána do 155 liber (70,3 kg). Oba zápasníci splnili limit přesně s nastavenou tolerancí jedné libry, tedy 156 liber (70,8 kg).

Devonte „King Kage“ Smith Bilance 11:3 (UFC 3:2) Rodák z Clevelandu si o smlouvu s UFC řekl v Dana White's Contender Series, kde rychle knokautoval svého soupeře. Od té doby nastoupil v UFC do pěti duelů, ze kterých tři ukončil a dvakrát byl naopak ukončen on sám. Jeho bilance 11:3 obsahuje 10 ukončení KO/TKO a stejným způsobem proběhly jeho tři porážky. U jeho zápasů je tedy prakticky tutové, že je ukončí údery na jedné či druhé straně. Smith má fialový pásek v brazilském jiu-jitsu, takže zemi se určitě věnuje, ale v zápasech ji nevyhledává. Snaží se určovat rytmus duelu a tlačit svého soupeře, k čemuž mu s Kleinem bude pomáhat vyšší postava a delší končetiny.

