UFC: Zápas o všetko zvládol. Klein si so Smithom poradil na body

A je potrebné povedať, Klein to dokázal. Smitha porazil na body.

LAS VEGAS. Zápas o všetko. Takto by sa v skratke dal nazvať súboj Slováka Ľudovíta Kleina v prestížnej svetovej lige UFC.

Tretie kolo a neuveriteľný nástup Ľudovíta Kleina. Smith to dokázal ustáť, bolo ale viditeľné, že mu to nie je príjemné.

Klein porazil Smitha na body v pomere 2:1 (29-28, 30-27, 28-29).

„Pripravoval som sa tvrdo, aj keď to bolo na poslednú chvíľu, trénoval som každý jeden deň. Takže keď mi moji manažéri zavolali, či sa v marci môžem predstaviť v UFC, moja odpoveď bola jasná.

Môj prvý zápas v UFC bol na poslednú chvíľu, tentokrát to bolo to isté, som nesmierne rád, že sa mi to poradilo zvíťaziť,“ povedal v pozápasovom rozhovore Klein.

Klein si výhrou upravil bilanciu v UFC na dve výhry a dve prehry.