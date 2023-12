Aj tento duel je súčasťou regionálnych kôl, Liptovský Mikuláš aj Banská Bystrica patria do stredoslovenskej skupiny.



Liptovskému Mikulášu sa na domácom ľade darí slušne, vo svojom prostredí získal už 32 bodov, zatiaľ čo vonku iba 7. V doteraz poslednom domácom vystúpení zverenci Juraja Faitha podľahli Popradu 1:2, na druhý sviatok vianočný neuspeli rovnako tesným skóre ani vo Zvolene. Celkovo však Mikulášanom patrí 8. priečka tabuľky so ziskom 39 bodov, zďaleka už nie sú tímom z dna tabuľky, ako tomu bolo v predošlých sezónach. Pozitívom pre Liptákov je, že menej gólov ako oni inkasovali len štyri tímy. Z hľadiska produktivity je stále najúspešnejším hráčom tímu z Liptova Američan Miller, ten však už odišiel do KHL, z aktuálnych hráčov tímu sa bodovo najviac darí Rusovi Avcinovi, ktorý získal 26 bodov.



Banská Bystrica sa môže pochváliť perfektnou formou, "barani" vyhrali 8 ligových duelov po sebe, z posledných 10 zápasov prehrali len v jednom.Táto výborná bilancia vyšvihla tím zo srdca Slovenska na 4. miesto tabuľky, a to s rovnakým počtom bodov, ako majú tretie Košice, šesťbodová strata na vedúcu Spišskú Novú Ves takisto nie je ohromná. Počas vianočných regionálnych kôl zdolali zverenca trénera Helminena doma po nájazdoch Zvolen a po predĺžení uspeli aj v Poprade. Z hľadiska produktivity sa pod Urpínom najlepšie darí 30-bodovému Velovi, mužstvo ťahajú aj jeho spoluhráči z prvého útoku Turnbull a Wilkins (obaja po 25 bodov). Skúsený slovinský brankár Bystrice Gašper Krošelj sa zas môže pochváliť prvenstvom v štatistike percentuálnej úspešnosti zásahov medzi ligovými gólmanmi (93,27 %).

Vo vzájomných súbojoch si obaja súperi postrážili domáce prostredie – Liptovský Mikuláš doma vyhral v prestrelke výsledkom 6:4, Banskobystričania uspeli na svojom ľade vďaka výhre 3:1.