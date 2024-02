ONLINE: HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava dnes, Tipos extraliga LIVE (42. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 42.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HC SLOVAN Bratislava. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen bodoval v štyroch zápasoch v rade, no v piatok v Michalovciach vyšiel bodovo naprázdno. To je pre Rytierov nepríjemné, pretože ich tabuľkový sused Banská Bystrica získal tri body v Košiciach a odskočil Zvolenu na rozdiel štyroch bodov. HKM svojho dnešného súpera dva krát zdolal v Bratislave, ale na domácom ľade mu zase v prvom zápase podľahol. Zatiaľ teda vo vzájomných súbojoch berú body iba hostia. Bude táto séria pokračovať alebo sa pokúsia ju domáci hráči zmeniť?



Bratislava hrala posledných päť zápasov na domácom ľade a za tri výhry získala deväť bodov. V piatok Slovan vyprášil 7:2 nováčika z Humenného a stiahol manko na Zvolen už len na jeden bod. V prípade výhry môže teda Slovan Zvolen preskočiť. Navyše tréner Peter Oremus dobre pozná prakticky celé mužstvo Zvolena, veď ho tri roky trénoval. Či mu ale tieto poznatky pomôžu k nejakému bodovému zisku vo Zvolene, tak to uvidíme.