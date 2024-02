ONLINE: HK Nitra - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipos extraliga LIVE (42. kolo)

Vážení diváci, vítame Vás pri sledovaní zápasu 42. kola hokejovej Tipos Extraligy medzi tímami HK Nitra a HK 32 Liptovský Mikuláš.



Nitrianski hokejisti v piatok vysoko porazili Nové Zámky na ich ľade (5:1), z posledných 5 zápasov síce majú na svojom konte 2 prehry, inak ale platí, že z dlhodobého pohľadu patria medzi celky s najlepšou formou. Z posledných 10 duelov získali Stavjaňovci slušných 21 bodov, celkovo ich majú 66, vďaka čomu im patrí 5. miesto tabuľky s iba 3-bodovou stratou na štvrté Košice."Corgoni" sa môžu pochváliť najlepším útokom (140 strelených gólov), menším paradoxom ale je, že viac sa im zatiaľ darí vonku než doma (u súperov získali o 4 body viac), čo by proti Mikulášanom chceli vyvrátiť. Z hľadiska produktivity sa v Nitre najviac darí 51-bodovému Samuelovi Bučekovi, aktuálne najproduktívnejšiemu hráčovi súťaže.



Liptovský Mikuláš v piatok doma proti Spišskej Novej Vsi prelomil sériu 4 prehier v rade a vďaka triumfu 3:2 sa udržal v kontakte s Trenčínom a Slovanom. Liptákom aktuálne patrí 10. priečka tabuľky so ziskom 54 bodov. Zaujímavé je, že až 40 z nich získali zverenci trénera Faitha na domácom ľade, vonku zatiaľ vyhrali iba štyrikrát, no súčasťou toho je aj skalp práve Nitry. Najproduktívnejším hráčom Mikulášanov je 33-bodový Alexander Avcin.



Čo sa týka vzájomných zápasov, všetky doteraz vyšli lepšie celku z Liptova, ktorý doma vyhral výsledkami 3:1 aj 5:3, pričom v Nitre uspel výrazným rozdielom 8:2. Bude sa pretrvávajúci trend vo vzájomných súbojoch meniť?