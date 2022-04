Už dnes o 18:30 je na programe úvodný duel finálovej série Kaufland play-off Tipos Extraligy. Hokejisti bratislavského Slovana hostia Nitru.



Slovan prešiel v semifinále cez Košice. Síce v sérii viedol už 2:0, tá sa poriadne zdramatizovala a napokon o postupujúcom do finále musel rozhodnúť siedmy duel. Výhodu domáceho prostredia mali belasí, ktorí opäť potvrdili, že v domácom prostredí sú ešte silnejší. Neprehrali ani tentokrát, Košice zdolali 3:2 po predĺžení. Po 61 sekundách rozhodol Tomáš Zigo.



Nitra si v semifinále merala sily s úradujúcim majstrom HKM Zvolen. Séria bola od začiatku vyrovnaná, ale len do stavu 2:2, potom Nitrania zaznamenali dve výhry po sebe a o postupe do finále rozhodli pred vlastnými fanúšikmi, siedmy duel, ktorý by sa hral vo Zvolene, nepripustili. V rozhodujúcom zápase zvíťazili 2:1, víťazný gól zaznamenal v 15. minúte Filip Krivošík.



Tímy sa v základnej časti stretli šesťkrát, z toho päťkrát sa z víťazstva tešil Slovan, jedenkrát vyhrala Nitra.