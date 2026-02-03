Futbalové prestupy ONLINE: K Hanckovi do Madridu prichádza mladý talent (3. február)

Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v utorok 3. februára.
Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - utorok, 3. február
Zeljkovič odchádza z Plzne na hosťovanie
10:10 Slovinský futbalista Adrian Zeljkovič bude z Plzne hosťovať v MTK Budapešť. Ôsmy tím maďarskej ligy si požičal tridsaťjedenročného stredného záložníka do konca sezóny, súčasťou dohody je aj opcia na prestup. Viktória o tom informovala na webe.
"Vzhľadom na príchod Patrika Hrošovského a Alexandra Sojku je teraz v našej zálohe veľká konkurencia a neboli by sme schopní Adrianovi zabezpečiť pravidelné herné vyťaženie. Spoločne sme teda vyhodnotili jeho hosťovanie ako ideálny variant a prajeme mu, aby sa v MTK presadil a pravidelne nastupoval. Kvality na to bezpochyby má, "povedal športový riaditeľ plzenského klubu Martin Vozábal.
Zeljkovič prišiel na západ Čiech iba v lete z Trnavy. Na jeseň zasiahol do 23 súťažných stretnutí, dokopy ale odohral iba 718 minút. Na konte má aj tri zápasy za slovinskú reprezentáciu.
9:35 Španielsky futbalový klub Atlético Madrid stihol v záverečnom dni zimného prestupového obdobia skompletizovať aj príchod svojej tretej posily.
„Los Colchoneros“ angažovali 20-ročného stredopoliara Rodriga Mendozu z Elche CF.
Mendoza bude spoluhráčom slovenského reprezentačného obrancu Dávida Hancka a s klubom podpísal zmluvu na päť a pol roka.
Atlético zaplatilo podľa špecializovaného portálu transfermarkt.com za mládežníckeho reprezentanta 16 miliónov eur.
Mendoza odohral v prebiehajúcom ročníku La Ligy celkom 16 zápasov, v ktorých strelil jeden gól.
Mužstvo trénera Diega Simeoneho posilnili v záverečný deň prestupov aj nigérijský útočník Ademola Lookman z Atalanty Bergamo a mexický stredopoliar Obed Vargas zo Seattle Sounders.