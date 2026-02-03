Dunajskú Stredu posilnil pravý obranca. Slovenský reprezentant prichádza z USA

Matúš Kmeť (vľavo) (Autor: dac1904.sk)
TASR|3. feb 2026 o 22:38
Má na konte jeden reprezentačný štart za A-tím slovenskej reprezentácie.

Slovenský futbalista Matúš Kmeť prišiel do FC DAC 1904 Dunajská Streda na hosťovanie do konca prebiehajúcej sezóny s opciou na prestup.

Účastník Niké ligy zo Žitného ostrova o tom informoval v utorok na svojom webe.

Dvadsaťpäťročný futbalista, ktorý hráva primárne na pozícii pravého obrancu, má na konte jeden reprezentačný štart za A-tím slovenskej reprezentácie. Pripísal si ho v prípravnom zápase proti Izraelu v júni minulého roka a predtým bol členom aj mládežníckych výboerov.

Začiatkom roka 2021 podpísal zmluvu s Trenčínom a celkovo odohral v Niké Lige 124 zápasov, v ktorých strelil 6 gólov a pridal 12 asistencií. V lete 2024 prestúpil do zámorskej Major League Soccer.

Vo farbách Minnesoty United hrával za juniorský tím a pred rokom sa pripojil na hosťovanie k poľskému Górniku Zabrze. V tamojšej Ekstraklase odohral 23 zápasov, z toho 13 v aktuálnom ročníku pod vedením Michala Gašparíka.

Na Slovensko sa vraciam s vážnou motiváciou

„Do Dunajskej Stredy prichádzam s najvyššou mierou ambícií. Klub má za sebou veľmi dobrú sezónu a naším cieľom je pokračovať v úspechoch, ktoré ukázal tím na jeseň. Na Slovensko sa vraciam s vážnou motiváciou, teším sa z novej výzvy. DAC vnímam ako klub s veľkými a vážnymi ambíciami, čo bolo evidentné aj v posledných rokoch.

Dunajskú Stredu som vždy považoval za silný tím a ako súper bolo veľmi ťažké hrať na tomto štadióne. Atmosféra MOL Arény je jedna z najlepších v lige, čo som ako súper vždy cítil. Som rád, že to môžem zažiť aj z druhej strany.

Mojím cieľom je čo najskôr zapadnúť do tímu, dostať príležitosti v čo najväčšom počte zápasov a preniesť formu na ihrisko,“ citoval Kmeťa klubový web.

Dodá nášmu kádru kvalitu a hĺbku

„Už nejaký čas si uvedomujeme Matúšove schopnosti a vnímame ho ako hráča, ktorý okamžite dodá nášmu kádru kvalitu a hĺbku pre jarnú polovicu sezóny.

Pozná slovenskú ligu, má medzinárodné skúsenosti a zároveň dáva tímu flexibilitu na pravom krídle v obrane aj v strede poľa. Hosťovanie s opciou na odkúpenie je v súčasnosti rozumným riešením pre obe strany.

Očakávame, že sa rýchlo usadí a pomôže tímu na ihrisku,“ dodal výkonný riaditeľ DAC Jan Van Daele.

Zverenci trénera Branislava Fodreka sa v priebežnej tabuľke Niké ligy nachádzajú na druhej priečke, pričom na prvý Slovan strácajú len bod. Už bez Redzica privítajú práve „belasých“ v úvodnom kole jarnej časti v sobotu 7. februára o 18.00 h.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

