Legenda Liverpoolu bude bojovať so zákernou chorobou. Diagnostikovali jej rakovinu

Bývalému škótskemu futbalistovi a trénerovi Kennymu Dalglishovi diagnostikovali bližšie nešpecifikovaný druh rakoviny. Jedna z legiend Liverpoolu informovala, že liečba prebieha dobre.
„Chcel by som sa poďakovať úžasnému zdravotnému personálu za neuveriteľnú starostlivosť a diskrétnosť.
Ideálne by som túto záležitosť nechal v súkromí, ale je to tak, ako to má byť,“ informoval 75-ročný Dalglish na sociálnej sieti Instagram.
„Kráľ Kenny“ patrí k legendám anglického Liverpoolu, pre klub vybojoval viacero majstrovských titulov, respektíve triumfov v Európskom pohári majstrov (predchodca Ligy majstrov) a ďalším víťazným trofejam.
Neskôr pôsobil v klube ako tréner, okrem iného koučoval škótsky Celtic alebo anglický Blackburn.
Informovala agentúra AP.