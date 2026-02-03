Opora DAC prestúpila do Rakúska. Ponuka, aká sa objaví raz za život, hovorí krídelník

Maďarský futbalista Damir Redzic prestúpil z FC DAC 1904 Dunajská Streda do rakúskeho klubu Red Bull Salzburg.
Účastník Niké ligy zo Žitného ostrova o tom informoval v utorok na svojom webe.
Dvadsaťdvaročný reprezentačný krídelník opúšťa DAC po dva a pol roku, aby sa pripojil k lídrovi tabuľky rakúskej najvyššej súťaže a 17-násobnému majstrovi tamojšej Bundesligy. Redzic odohral v drese Dunajskej Stredy 43 ligových duelov, v ktorých skóroval 14-krát.
Dva štarty si pripísal v predkole Konferenčnej ligy a v Slovnaft Cupe strelil v piatich zápasoch dva góly. Svojimi výkonmi si v novembri vypýtal premiérovú pozvánku do A-tímu maďarskej reprezentácie a fanúšikovia DAC-u ho zvoli za najlepšieho hráča jesene 2025.
Musím spraviť tento krok
„Odchádzam s veľkou vďakou v srdci. Keď porovnám, v akej situácii som bol pri príchode do DAC-u a v akej som teraz, tak musím jednoznačne vyjadriť obrovské poďakovanie každému v klube. Trénerom, fyzioterapeutom, celému štábu a každému, kto pracuje pre mužstvo. Pomohli mi v náročnom období po vleklom zranení, som fit, a práve to je pre hráča najdôležitejšie.
Ďakujem tiež fanúšikom, ktorí stáli vždy pri mne, podporovali ma a dodávali mi silu. Mal som vytvorené podmienky, v ktorých som sa mohol sústrediť výlučne na futbal, snažil som sa ukázať to najlepšie zo seba. Odnášam si veľa pekných spomienok, DAC bude mať v mojom srdci vždy špeciálne miesto.
Chcel som tu ďalej bojovať o najvyššie priečky, prišla však ponuka, aká sa hráčovi objaví možno raz za život. Cítil som, že musím spraviť tento krok, aby som sa mohol vyskúšať v ešte kvalitnejšej lige a v novom, náročnejšom prostredí,“ rozlúčil sa Redzic s Dunajskou Stredou.
„V tomto prestupovom období bolo našou jasnou prioritou udržať mužstvo pokope a bojovať za naše ciele s tímom, ktorý si svoju pozíciu vybojoval na ihrisku. Damir Redzic bol dôležitou súčasťou tohto úspechu a jedným z najvýraznejších hráčov sezóny. Zároveň však futbal funguje v širšom európskom prostredí.
O Damira prejavilo vážny a konkrétny záujem viacero silných európskych klubov a o jeho podpis prebiehal skutočný súboj na vysokej úrovni. Hráč jasne vyjadril želanie urobiť ďalší krok vo svojej kariére. Napokon ponuka klubu Red Bull Salzburg dosiahla úroveň, ktorú už klub nemohol odmietnuť.
Toto rozhodnutie neznamená krok späť v našich ambíciách. Práve naopak – odráža úroveň, na ktorú sa klub dostal. Naše ambície pre túto sezónu zostávajú nezmenené a meriame ich výsledkami na ihrisku, nie prestupovými titulkami," povedal pre klubový web výkonný riaditeľ DAC-u Jan Van Daele.
Damir odchádza s naším rešpektom
Zverenci trénera Branislava Fodreka sa v priebežnej tabuľke Niké ligy nachádzajú na druhej priečke, pričom na prvý Slovan strácajú len bod. Už bez Redzica privítajú práve „belasých“ v úvodnom kole jarnej časti v sobotu 7. februára o 18.00 h.
„Damir odchádza s naším rešpektom a poďakovaním za jeho nasadenie, profesionalitu a výkony v našich farbách. Prajeme mu veľa úspechov v ďalšej fáze jeho kariéry. Naše zameranie zostáva nezmenené.
Káder budeme ďalej posilňovať v súlade s našimi cieľmi a teraz je na nás všetkých, aby sme v boji pokračovali na ihrisku," dodal Van Daele.