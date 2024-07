Futbalové prestupy ONLINE: Zmení dres? Vavro je otvorený prestupu z Kodane (utorok, 16. júl)

Futbalové prestupy ONLINE (leto 2024)

9:20 Denis Vavro sa po účasti na EURO 2024 (ME vo futbale) vyjadril pre dánské médiá, že je otvorený prestupu z Kodane.

„Mám 28 rokov a možno by som chcel skúsiť niečo iné. Do konca zmluvy mám ešte dva roky a to je rozhodnutie, ktoré musíme urobiť ja aj klub. To sa ešte uvidí,“ povedal slovenský reprezentant pre Ekstra Bladet.