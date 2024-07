Prinavrátil krajine nádej a vieru. Osobnosti reagujú na odchod Southgatea

On a jeho tímy nám dali tak veľa. Nikto nezabudne na postup do semifinále majstrovstiev sveta v roku 2018 ani na naše prvé dve finále na Eure. Víťazstvá nad Nemeckom a Dánskom vo Wembley v roku 2021 boli úplne radostné, prišli práve vtedy, keď sa davy mohli vrátiť po temných dňoch Covidu.

LONDÝN. Gareth Southgate v utorok odstúpil z funkcie manažéra Anglicka po prehre vo finále EURO 2024 so Španielskom.

Ďakujem ti za vytvorenie tímu, ktorý sa v roku 2024 postaví bok po boku najlepším na svete. Ďakujem ti za to, že si preukázal pokoru, súcit a skutočné vodcovstvo pod tým najväčším tlakom a kontrolou.

A ďakujem vám za to, že ste všestranne prvotriedny. Mali by ste byť nesmierne hrdí na to, čo ste dosiahli. W.

Výkonný riaditeľ FA Mark Bullingham

Na Garethovo pôsobenie sa pozeráme s obrovskou hrdosťou - jeho prínos pre anglickú hru, vrátane významnej úlohy v rozvoji hráčov a v transformácii kultúry, bol jedinečný. Najvýnimočnejší je však jeho rekord vo víťazných turnajových zápasoch.

Gareth umožnil nemožnú prácu a položil pevné základy pre budúce úspechy. Hráči, zázemie, všetci v FA a v celom futbalovom svete si ho veľmi vážia."

Bývalý anglický tréner Sam Allardyce

"Jeho odkaz je úspešný, o tom niet pochýb," povedal Allardyce pre Sky.

Od chvíle, keď prevzal tím, až po to, kde skončil, je to len úspech a úspech Garetha, jeho zázemia na hráčoch treba obdivovať.