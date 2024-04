V Slovane má veľký plat, neposlušný hráč sa škerí: Dal som ho mimo tím, priznal Weiss

„Zabíja ma každý deň, ale robíme to pre moju budúcnosť. Ďakujem ti šéfe,“ dodal Rodrigues.

„Páni, opäť sme to dali. Tento chlap ma neprestáva zabíjať. Dobrá práca,“ vravel Rodrigues prostredníctvom Instagramu a ukázal na klubového fyzioterapeuta, ktorý mu pomáha.

Weiss: Ľahko je niekoho vyhodiť

Pred pár dňami sa stratil, nehlásil sa. Luxemburský útočník Gerson Rodrigues sa z reprezentačného zrazu do Bratislavy nevrátil včas. Vynechal ligový zápas s Podbrezovou.

„Rodriguesa sme tu nemali, neprišiel (zo zrazu reprezentácie). To musím riešiť ja aj v klube, to sú disciplinárne veci. To sa nedá. Nemôžem uhnúť doľava či doprava. Pre mňa je prvoradé mužstvo,“ prezradil cez víkend na tlačovej konferencii Vladimír Weiss.