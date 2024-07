Denis Vavro naznačil odchod z FC Kodaň. Prezradil záujem konkrétneho klubu

V treťom najlepšom tíme uplynulého ročníka dánskej Superligy síce ešte má zmluvu do konca júna 2026, ale možno odíde oveľa skôr.

"Mám ponuku napríklad z tureckého Trabzonsporu. Mám 28 rokov a možno by som chcel začať niečo nové. Do konca zmluvy v Kodani mám ešte dva roky a rozhodnutie o budúcnosti si musím dobre premyslieť. Rovnako sa musím dohodnúť so súčasným klubom.