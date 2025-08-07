    Futbalové prestupy ONLINE: Veľký talent Žiliny má namierené do MLS (7. august)

    Samuel Gidi v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava
    Samuel Gidi v zápase 19. kola futbalovej Niké ligy MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|7. aug 2025 o 10:25
    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v letnom prestupovom období 2025 na Slovensku aj v zahraničí vo štvrtok 7. augusta. Sledujte minútu po minúte.

    BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 sa síce naplno rozbehlo až 16. júna, no kluby, ktoré sa zúčastnili MS klubov v USA, mohli využívať mimoriadne prestupové okno už od 1. do 10. júna.

    Toto špeciálne obdobie zároveň platilo aj pre všetky anglické kluby.

    Kluby už dnes môžu rokovať s hráčmi aj s inými klubmi o prestupových čiastkach a podmienkach zmlúv. Rovnako majú možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste vo štvrtok 7. augusta.

    Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - štvrtok 7. augusta

    10:25 Slovenská Niké liga prichádza o jedného zo svojich najvýraznejších mladých hráčov.

    Dvadsaťjedenročný stredopoliar MŠK Žilina Samuel Gidi má namierené do zámoria, konkrétne do tímu FC Cincinnati, účastníka najvyššej americkej súťaže MLS.

    O procese prestupu informoval americký novinár Tom Bogert. Podľa jeho informácií by mal americký klub za rodáka z Ghany zaplatiť približne 2 milióny dolárov.

    Gidi prišiel pod Dubeň v januári 2022 a veľmi rýchlo sa stal pevnou súčasťou žilinskej zostavy. V najvyššej slovenskej súťaži odohral 90 zápasov, v ktorých strelil 6 gólov a pridal 7 asistencií.

    Gidi v roku 2024 požiadal o slovenské občianstvo, v budúcnosti by tak mohol obliekať dres slovenskej reprezentácie.

