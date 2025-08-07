Futbalové prestupy ONLINE: Veľký talent Žiliny má namierené do MLS (7. august)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 sa síce naplno rozbehlo až 16. júna, no kluby, ktoré sa zúčastnili MS klubov v USA, mohli využívať mimoriadne prestupové okno už od 1. do 10. júna.
Toto špeciálne obdobie zároveň platilo aj pre všetky anglické kluby.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2025
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Kluby už dnes môžu rokovať s hráčmi aj s inými klubmi o prestupových čiastkach a podmienkach zmlúv. Rovnako majú možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste vo štvrtok 7. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - štvrtok 7. augusta
10:25 Slovenská Niké liga prichádza o jedného zo svojich najvýraznejších mladých hráčov.
Dvadsaťjedenročný stredopoliar MŠK Žilina Samuel Gidi má namierené do zámoria, konkrétne do tímu FC Cincinnati, účastníka najvyššej americkej súťaže MLS.
O procese prestupu informoval americký novinár Tom Bogert. Podľa jeho informácií by mal americký klub za rodáka z Ghany zaplatiť približne 2 milióny dolárov.
Gidi prišiel pod Dubeň v januári 2022 a veľmi rýchlo sa stal pevnou súčasťou žilinskej zostavy. V najvyššej slovenskej súťaži odohral 90 zápasov, v ktorých strelil 6 gólov a pridal 7 asistencií.
Gidi v roku 2024 požiadal o slovenské občianstvo, v budúcnosti by tak mohol obliekať dres slovenskej reprezentácie.