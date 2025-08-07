Napriek obvineniam zo znásilnenia si našiel nový klub. Španielsky tím rešpektuje prezumpciu neviny

LONDÝN. Villarreal získal ghanského reprezentanta Thomasa Parteyho ako voľného hráča po vypršaní jeho zmluvy s Arsenalom, oznámil vo štvrtok španielsky klub z LaLigy.
32-ročný defenzívny záložník podpísal zmluvu na jednu sezónu a k tímu Villarrealu sa pripojí v piatok.
Parteyho minulý mesiac obvinili zo znásilnenia dvoch žien počas pôsobenia v Premier League.
Čelí piatim obvineniam zo znásilnenia týkajúcich sa dvoch žien, ako aj jednému obvineniu zo sexuálneho napadnutia tretej ženy, pričom k skutkom malo dôjsť medzi aprílom 2021 a júnom 2022.
„Klub si je vedomý, že hráč je momentálne zapojený do právneho konania v Anglicku. Hráč dôrazne obhajuje svoju nevinu a všetky obvinenia odmieta,“ uviedol Villarreal vo vyhlásení.
„Klub rešpektuje prezumpciu neviny ako základný princíp a čaká na verdikt súdov, ktoré budú zodpovedné za objasnenie faktov v tomto prípade. V súlade s britskými zákonmi týkajúcimi sa prebiehajúceho konania sa klub k veci nebude ďalej vyjadrovať.“
Partey odohral za Arsenal 167 zápasov a strelil deväť gólov po tom, čo v roku 2020 prestúpil z Atlética Madrid.
Villarreal, ktorý v stredu porazil Arsenal 3:2 v prípravnom zápase, odštartuje novú sezónu LaLigy domácim zápasom proti nováčikovi Realu Oviedo 16. augusta.