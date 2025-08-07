Napriek obvineniam zo znásilnenia si našiel nový klub. Španielsky tím rešpektuje prezumpciu neviny

Thomas Partey.
Thomas Partey.
Parteyho minulý mesiac obvinili zo znásilnenia dvoch žien.

LONDÝN. Villarreal získal ghanského reprezentanta Thomasa Parteyho ako voľného hráča po vypršaní jeho zmluvy s Arsenalom, oznámil vo štvrtok španielsky klub z LaLigy.

32-ročný defenzívny záložník podpísal zmluvu na jednu sezónu a k tímu Villarrealu sa pripojí v piatok.

Parteyho minulý mesiac obvinili zo znásilnenia dvoch žien počas pôsobenia v Premier League.

Čelí piatim obvineniam zo znásilnenia týkajúcich sa dvoch žien, ako aj jednému obvineniu zo sexuálneho napadnutia tretej ženy, pričom k skutkom malo dôjsť medzi aprílom 2021 a júnom 2022.

„Klub si je vedomý, že hráč je momentálne zapojený do právneho konania v Anglicku. Hráč dôrazne obhajuje svoju nevinu a všetky obvinenia odmieta,“ uviedol Villarreal vo vyhlásení.

„Klub rešpektuje prezumpciu neviny ako základný princíp a čaká na verdikt súdov, ktoré budú zodpovedné za objasnenie faktov v tomto prípade. V súlade s britskými zákonmi týkajúcimi sa prebiehajúceho konania sa klub k veci nebude ďalej vyjadrovať.“

Partey odohral za Arsenal 167 zápasov a strelil deväť gólov po tom, čo v roku 2020 prestúpil z Atlética Madrid.

Villarreal, ktorý v stredu porazil Arsenal 3:2 v prípravnom zápase, odštartuje novú sezónu LaLigy domácim zápasom proti nováčikovi Realu Oviedo 16. augusta.

