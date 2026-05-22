Rakúsky obranca opustí Real Madrid. Bude vždy jeho domovom, hovorí prezident klubu

David Alaba. (Autor: TASR/AP)
TASR|22. máj 2026 o 19:26
S veľkoklubom ovládol dvakrát Ligu majstrov aj španielsku La Ligu.

Rakúsky futbalista David Alaba skončí po sezóne v Reale Madrid. Tridsaťtriročný obranca odohrá svoj záverečný zápas v drese „bieleho baletu“ v sobotu na Santiago Bernabeu proti Athleticu Bilbao.

Rakúšan prišiel do Madridu z Bayernu Mníchov v lete 2021 a s veľkoklubom ovládol dvakrát Ligu majstrov aj španielsku La Ligu.

K tomu pridal trofeje v Španielskom pohári, Španielskom superpohári, UEFA Superpohári, FIFA MS klubov či Interkontinentálnom pohári FIFA. Kapitánovi rakúskej reprezentácie vyprší zmluva 30. júna, pripomenula agentúra DPA.

Jeho odchod sa očakával, Alaba už v uplynulej sezóne vypadol zo základnej zostavy tímu. Stredného obrancu opakovane brzdili problémy s lýtkom.

„Real Madrid bude vždy jeho domovom,“ vyjadril sa na adresu hráča, ktorý odohral za „Los Blancos“ 131 zápasov, prezident klubu Florentino Perez. O Alabu sa údajne zaujímajú Inter Miláno, Juventus Turín či kluby zo Saudskej Arábie.

