Gašparík bude mať v klube nového šéfa. Majster sveta sa stal majoritným vlastníkom

Lukas Podolski
Lukas Podolski (Autor: Górnik Zabrze)
TASR|22. máj 2026 o 19:41
ShareTweet0

Bývalý nemecký reprezentant za tím hrá od roku 2021.

Nemecký futbalista Lukas Podolski ukončí po prebiehajúcej sezóne svoju kariéru. Majster sveta z roku 2014 je už piatu sezónu súčasťou poľského tímu Górnik Zabrze, v ktorom ho tento rok trénoval Slovák Michal Gašparík a spolu ovládli Poľský pohár.

Klub ukončenie jeho profesionálnej kariéry oznámil v piatok prostredníctvom videa na sociálnej sieti Instagram.

Vo videu si útočník balí veci a reflektuje svoju bohatú kariéru. „To je všetko, je čas to ukončiť.

Ďakujem, futbal,“ hovorí bývalý reprezentant, ktorého čaká rozlúčka s profesionálnym futbalom v sobotu v záverečnom kole poľskej Ekstraklasy, keď Gašparíkov Górnik privíta Radomiak Radom.

Štyridsaťročný Podolski je odchovanec Kolína, za ktorý debutoval v roku 2003. Už o rok neskôr sa predstavil v nemeckom reprezentačnom drese. Následne prestúpil do Bayernu Mníchov, kde v roku 2008 oslavoval double.

Postavia mu sochu? Slovák ukončil 50 rokov čakania, Varšavu zaplavila biela lavína
Súvisiaci článok
Postavia mu sochu? Slovák ukončil 50 rokov čakania, Varšavu zaplavila biela lavína

Potom sa vrátil do Kolína, neskôr obliekal aj dresy Arsenalu, Interu Miláno či Galatasarayu Istanbul. Po sezónach v japonskom Vissel Kobe a v Antalyaspore sa vrátil do rodného Poľska do Zabrze, za ktoré v 122 zápasoch strelil 23 presných zásahov.

V minulom roku Podolski kúpil podiel akcií v Górniku. „Veľmi si užívam aj prácu mimo ihriska.

Mám teraz 40 rokov, takže moje priority sa zmenili. Klub mi umožnil vyskúšať si mnohé oblasti,“ citovala majstra sveta agentúra DPA.

Mestské zastupiteľstvo v Zabrze zároveň vo štvrtok jednomyseľne schválilo návrh na predaj ďalších 86 percent akcií Górniku nemeckému útočníkovi. Predajná cena je v prepočte 940-tisíc eur.

Autor 49 gólov v drese „Nationalelf“ sa zaviazal financovať klub v nasledujúcich rokoch. Podľa zmluvy musí do klubu investovať takmer tri milióny eur.

Tabuľka Ekstraklasy

Ekstraklasa

    Lukas Podolski
    Lukas Podolski
    Gašparík bude mať v klube nového šéfa. Majster sveta sa stal majoritným vlastníkom
    dnes 19:41
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Ekstraklasa»Gašparík bude mať v klube nového šéfa. Majster sveta sa stal majoritným vlastníkom