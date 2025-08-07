Benjamin Šeško si definitívne vybral. Ďalšia prehra pre klub hrajúci v LM

MANCHESTER. Slovinský útočník Benjamin Šeško prestúpi z RB Lipsko do Machestru United, tvrdí to taliansky novinár Fabrizio Romano aj ďalšie zdroje z Britských ostrovov.
Červení diabli zaplatia za novú posilu základnú čiastku 76,5 milióna eur, ku ktorej sa môžu pridať bonusy až vo výške 8,5 milióna eur.
Ako britské médiá informovali už včera, Šeško sa dohodol s klubom na osobných podmienkach a čoskoro podpíše kontrakt na 5 sezón.
V piatok má na Old Trafford absolvovať lekársku prehliadku a v sobotu je na programe oficiálne predstavenie.
Hlavným konkurentom klubu, ktorý vedie Ruben Amorim, boli straky z Newcastlu, ktoré údajne ponúkali RB Lipsku vyššiu fixnú sumu, no hráč preferoval transfer do Manchestru.
Pre Červených diablov ide o výraznú posilu do útoku, o ktorú sa usilovali po katastrofálnej minulej sezóne, kedy zaznamenali výrazne podpriemernú streleckú efektivitu.
Šeško pôsobil v Lipsku od leta 2023 a odohral zaň 87 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil 39 gólov.