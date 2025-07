Futbalové prestupy ONLINE: Erlič dal údajne Slovanu košom, znie z Dánska (31. júl)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 sa síce naplno rozbehlo až 16. júna, no kluby, ktoré sa zúčastnia MS klubov, mohli využívať mimoriadne prestupové okno už od 1. do 10. júna.

10:25 Nemecký futbalista Emre Can bude aj naďalej kapitánom Borussie Dortmund. Po prípravnom zápase proti štvrtoligovému Sportfreunde Siegen (8:1) to potvrdil tréner „žlto-čiernych“ Niko Kovač.

Z trenčianskeho AS putoval po úvodnom kole najvyššej súťaže v roku 2021 do Slovana Bratislava, kde mu na konci sezóny 2023/2024 vypršala zmluva.

Tréner Slovana Vladimír Weiss pritom prezentoval Erličov príchod ako takmer hotovú vec.

„Áno, čakáme Erliča, mal by prísť zajtra - pozajtra, takže verím, že to vyjde, aby som to nezakríkol. Ale vraj to je už urobené, takže sa na neho tešíme, ale takisto je po zranení. Bude potrebovať čas na to, aby hral,“ vravel po úvodnom zápase s Mostarom.

Rodák zo Zadaru má na konte 10 štartov v drese chorvátskej reprezentácie a v poslednej sezóne Serie A nastúpil za Bolognu do ôsmich ligových zápasov. S talianskym tímom sa tešil aj zo zisku Talianskeho pohára.