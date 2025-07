Má to byť historická investícia Slovana, ale je ticho. Je to hotové, či nie?

„Tak, ako bolo povedané, čakáme Martina Erliča. Mal by prísť zajtra, pozajtra. Verím, že to vyjde, aby som to nezakríkol. Ale vraj je to už urobené, takže sa na neho tešíme,“ dodal Weiss v utorok.

V stredu, ani vo štvrtok však Erlič do Bratislavy neprišiel. Cez víkend jeho Bologna odohrala dva prípravné zápasy proti FC Südtirol a US Sassuolo Calcio. Erlič síce nenastúpil, ale sedel na lavičke náhradníkov talianskeho klubu.