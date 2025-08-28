Futbalové prestupy ONLINE: Náš prvý český hráč. Wolves predstavili novú posilu (28. august)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 je v plnom prúde. Kluby mali toto leto možnosť využiť aj špeciálne obdobie kvôli MS klubov USA, ktoré trvalo od 1. do 10. júna.
Na Slovensku sa prestupuje od 15. júna až do 6. septembra, v TOP 5 európskych ligách sa skončí obdobie prestupov 1. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2025
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste vo štvrtok 28. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - štvrtok, 28. august
Simons ide do Tottenhamu
15:08 Holandský futbalový stredopoliar Xavi Simons bude pôsobiť v Tottenhame. Do tímu anglickej Premier League zamieril z nemeckého RB Lipsko, ktorý mu dal povolenie vynechať tréning a odcestovať do Londýna, aby „vyriešil svoju budúcnosť“.
Informovala o tom agentúra DPA.
O 22-ročného Simonsa sa počas leta zaujímala londýnska Chelsea, no napokon nedošlo k dohode a medzi vážnych záujemcov sa zaradil Tottenham.
Vedenie klubu má záujem priviesť posily do ofenzívy a Simonsa má medzi prioritami. Tréner „Spurs“ Thomas Frank naďalej hľadá hráča na pozíciu číslo 10 po tom, čo sa mu nepodarilo získať kapitána Nottinghamu Forest Morgana Gibbsa-Whitea a ani Eberechiho Ezeho z Crystal Palace, ktorý zamieril do Arsenalu.
James Maddison, ktorý pôsobí na tejto pozícii, bude Tottenhamu chýbať väčšiu časť sezóny 2025/2026.
Simons je produkt barcelonskej akadémie La Masia, z ktorej v roku 2019 prestúpil do Paríža Saint-Germain.
Následne absolvoval hosťovanie v PSV Eindhoven. Uplynulé dve sezóny strávil v Lipsku, kde v 78 zápasoch strelil 22 gólov.
Wolves predstavili Krejčího
13:00 Český futbalový reprezentant Ladislav Krejčí sa zo španielskej Girony sťahuje do anglickej Premier League.
Wolverhampton Wanderers predstavil 26-ročného stopéra ako novú posilu vo štvrtok na svojom webe.
Krejčí je prvým českým hráčom v klubovej histórii Wolves. V prípade uplatnenia určitých klauzúl spojí svoju budúcnosť s „vlkmi“ až do roku 2030.
Bývalý kapitán Sparty Praha tak opúšťa Gironu po jednej sezóne, v ktorej nazbieral 28 štartov v La Lige a ďalších 7 pridal v Lige majstrov. Za katalánsky klub odohral aj úvodné dve stretnutia v aktuálnom ročníku.
Dvadsaťnásobný český reprezentant je schopný hrať aj na pozícii defenzívneho stredopoliara, z ktorej dokáže byť aj produktívny v ofenzíve.
V jeho záverečnej sezóne v Sparte strelil 11 gólov a pridal 7 asistencií. V Španielsku sa blysol aj krásnym gólom ľavou nohou z voleja proti Villarrealu, ktorý bol v La Lige vyhlásený za gól mesiaca december.
Wolves v úvodných dvoch kolách Premier League nebodovali, keď podľahli 0:4 Manchestru City a 0:1 Bournemouthu.
V utorok v rámci Ligového pohára (EFL Cup) vyradili West Ham po víťazstve 3:2. Ďalší ligový duel ich čaká v sobotu 30. augusta, keď privítajú Everton.