Futbalové prestupy ONLINE: Neymar je na odchode zo Saudskej Arábie (štvrtok, 23. január)

Futbalové prestupy ONLINE (zima 2025)

Neymar je na odchode

13:10 V saudskoarabskom futbalovom klube Al-Hilal je už od augusta 2023, no odvtedy za tento tím z Rijádu nastúpil len do siedmich stretnutí. Brazílčan Neymar je údajne na odchode a zamieriť by mal do vlasti.