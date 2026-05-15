Panama na MS 2026: Fanúšikov má aj na Slovensku. V kádri je legenda DAC či hráč Slovana

Panamu čaká druhá účasť na MS vo futbale, pričom na americkom kontinente si chce napraviť reputáciu z nie príliš vydareného debutu.
V roku 2018 na mundiale v Rusku prehrala všetky tri zápasy so skóre 2:11. Najmä debakel 1:6 s Anglickom po hetriku Harryho Kanea išiel do sveta.
Aj kvôli tejto vysokej prehre obsadila Panama posledné 32. miesto, pričom okrem nej vyšiel pred ôsmimi rokmi bodovo naprázdno už len Egypt.
Cestu na tohtoročné MS mala uľahčenú, pretože USA, Kanada a Mexiko mali účasť istú. Aj preto prešiel zmenou kvalifikačný formát a Panama ako najlepší zo zvyšných tímov zóny CONCACAF potvrdila rolu favorita.
Pri žrebe sa však šťastie na ňu príliš neusmialo. "Los Canaleros" znova čaká duel s Anglickom, no ešte predtým vyzvú Ghanu a Chorvátsko.
Tím zo Strednej Ameriky bude mať fanúšikov aj na Slovensku, zvlášť v Bratislave a Dunajskej Strede. V nominácii by nemali chýbať César Blackman a tiež Eric Davis, ktorý nastúpil za DAC v 163 ligových dueloch.
"Prišiel ako mladý futbalista, odchádza ako legenda," uviedol v máji 2023 klub zo Žitného ostrova na adresu Davisa, ktorý má dnes na konte viac ako sto štartov za národné mužstvo.
Najvýznamnejší hráči:
- Amir Murillo: Skúsený obranca, v ktorého životopise sa vynímajú tri sezóny vo farbách Marseille. Aktuálne nastupuje za Besiktas a spomedzi panamských hráčov má najvyššiu trhovú hodnotu 6 miliónov eur.
- César Blackman: Podobne ako Davis pôsobil v Dunajskej Strede. V roku 2023 však prestúpil do Slovana, s ktorým si zahral aj v Lige majstrov.
- Anibal Godoy: V 36 rokoch je kapitánom a hrajúcou legendou Panamy. Na konte má 159 reprezentačných štartov a od roku 2015 pôsobí v zámorskej MLS.
Súperi na MS 2026: Anglicko, Chorvátsko, Ghana (skupina L)
Panama
FIFA Ranking
33. miesto
Tréner
Thomas Christiansen
Tri hviezdy
Amir Murillo, César Blackman, Anibal Godoy
Najväčšie úspechy
3x finalista Gold Cupu, 2x účasť na MS