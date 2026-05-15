Anglicko na MS 2026: Nikdy sme nemali toľko talentu, čo teraz, tvrdí kapitán

Národ, ktorý priniesol svetu pred viac než 160 rokmi futbal, ovládol majstrovstvá sveta len raz, a to pred šesťdesiatimi rokmi (1966).
Odvtedy sa Angličania ani raz nepredstavili vo finále. Za posledné roky sa dvakrát v za sebou predstavili vo finále európskych šampionátov, no ani raz v ňom neuspeli.
Vždy zlyhali pri poslednej prekážke (Taliansko 2021 a Španielsko 2024).
Tentokrát ich na veľkolepom turnaji povedie Nemec Thomas Tuchel. „Máme skvelý tím, veľkých hráčov. No egá musia ísť bokom. Tento turnaj je väčší ako my. Reprezentujeme Anglicko a na individualistický prístup tu nie je miesto," ozrejmil kouč.
„Náš tím má toľko talentu, ako nikdy predtým," zdôraznil britský kapitán Harry Kane. Nikto iný nemal takú vydarenú kvalifikáciu ako Angličania. Osem zápasov, osem víťazstiev a celkové skóre 22:0.
Najvýznamnejší hráči:
- Harry Kane: So 78 strelenými gólmi je historicky najlepší strelec anglického národného mužstva. Má ich o 25 viac ako druhý muž v poradí, ktorým je Wayne Rooney. Celkovo má na konte viac než päťsto kariérnych gólov. V súčasnosti je pravdepodobne najlepší hrotový útočník na svete. Liam Brady, ktorý pred dvoma desaťročiami viedol akadémiu londýnskeho Arsenalu, priznal, že Harryho Kanea odmietli pre jeho nadváhu. „Bol trochu bacuľatý. Nebol veľmi atletický, ale urobili sme chybu," kajal sa šéftréner mládeže kanonierov.
- Jude Bellingham: Je všeobecne považovaný za jedného z najlepších stredopoliarov na svete. Má skvelé technické schopnosti a futbalové IQ na vysokej úrovni. Pred dvoma rokmi ovládol v drese Realu Madrid španielsku ligu a Ligu majstrov. Pravidelne skóruje z pozície ofenzívneho stredopoliara. Je vysoký (186 cm), silný a dominantný vo vzdušných aj pozemných súbojoch.
- Declan Rice: Vo veku štrnásť rokov ho vyrazili z akadémie londýnskej Chelsea, no vo West Hame sa stal hviezdou. Tento klub za neho pred troma rokmi zinkasoval od Arsenalu 116 miliónov eur. Dnes patrí Rice k najkompletnejším stredopoliarom na svete. Okrem jeho kvality ho podobne ako Kanea s Bellinghamom vystihuje líderská povaha. Jeho starí rodičia z otcovej strany pochádzajú z Írska, vďaka čomu mal nárok na reprezentovanie Írskej republiky a v roku 2018 za ňu dokonca odohral tri seniorské priateľské zápasy. V roku 2019 sa ale rozhodol pre Anglicko.
Súperi na MS 2026: Chorvátsko, Ghana, Panama (Skupina L)
Anglicko
FIFA Ranking
4. miesto
Tréner
Thomas Tuchel
Tri hviezdy
Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice
Najväčšie úspechy
Víťaz MS v roku 1966, dve finále na ME v rokoch 2020 a 2024, tretie miesto v Lige národov 2019