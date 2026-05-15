Ghana na MS 2026: Najväčšia hviezda bude možno chýbať, ale tréner dostal vysoký cieľ

Reprezentácia Ghany má obrovský problém. Majstrovstvá sveta vo futbale 2026 pravdepodobne vynechá jej najväčšia hviezda Mohammed Kudus z tímu Tottenham Hotspur. Ani absencia na poslednom Africkom pohári národov z hľadiska mentality tímu nepomohla.
V kvalifikácii na MS však Ghana ovládla I-skupinu, v ktorej skončila napríklad pred Madagaskarom či Mali. Predstaví na svetovom šampionáte piatykrát. Naposledy jej cesta skončila v Katare už v skupinovej fáze.
Ghanská futbalová asociácia poverila nového trénera Carlosa Queiroza veľmi náročnou úlohou - postúpiť do semifinále. Kouč prevzal národný tím v apríli, keď Ghana prehrala štyri prípravné duely v rade.
Najvýznamnejší hráči:
- Antoine Semenyo: V poslednom zimnom prestupovom období za neho Manchester City zaplatil Bournemouthu viac než 70 miliónov eur. Svoju profesionálnu kariéru začal pred desaťročím v štvrtej anglickej lige. Postupnými krokmi sa vyšplhal až do Premier League, kde sa presadil ako kľúčový hráč Bournemouthu, kde jeho rýchlosť, dribling a hrozba pre bránu súpera z neho urobili jedného z najvzrušujúcejších krídelníkov na ostrovoch.
- Abdul Fatawu: Stal sa hviezdou Afrického pohára národov do 20 rokov v 2021, keď už vo veku sedemnásť rokov pomohol Ghane vyhrať tento turnaj, pričom získal ocenenie pre najlepšieho hráča. V publikácii denníka The Guardian „Next Generation 2021“ bol označený za najvačší africký talent svojej generácie. Tretiu sezónu oblieka dres tímu Leicester City, s ktorým dvakrát vypadol do nižších súťaží.
- Jordan Ayew: Je súčasťou jednej z najslávnejších afrických futbalových dynastií. Jeho otec Abedi Pele vyhral Ligu majstrov s Marseille, zatiaľ čo jeho brat André Ayew má z sebou taktiež úspešnú kariéru. Jordan odohral viac ako tristo zápasov v Premier League, kde je Ghančanom s najvyšším počtom gólov v histórii. V 34 rokoch je stále kľúčovým hráčom v reprezentácii.
Súperi na MS 2026: Chorvátsko, Anglicko, Panama (Skupina L)
FIFA Ranking
74. miesto
Tréner
Carlos Queiroz
Tri hviezdy
Antoine Semenyo, Abdul Fatawu, Kamaldeen Sulemana
Najväčšie úspechy
Víťaz Afrického pohára národov (1963, 1965, 1978 a 1982), štvrťfinále MS vo futbale 2010