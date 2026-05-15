    Chorvátsko na MS 2026: Čierny kôň posledných šampionátov sa rozlúči s legendou

    Futbalisti Chorvátska. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|15. máj 2026 o 06:30
    Pozrite si profil reprezentácie Chorvátska na majstrovstvách sveta vo futbale 2026.

    Chorvátsko si zabezpečilo priamy postup z prvého miesta svojej kvalifikačnej skupiny. O ich účasti na MS vo futbale 2026 sa definitívne rozhodlo 14. novembra 2025 po víťazstve 3:1 nad Faerskými ostrovmi.

    Tím Chorvátska v skupine L absolútne dominoval. Z 8 zápasov vyhral sedem a jeden remizoval, pričom ani raz neokúsil prehru.

    Skupinu vyhrali s náskokom 6 bodov pred druhým Českom a dosiahli impozantné skóre 26:4, vrátane vysokej výhry 7:0 nad Gibraltárom.

    Mužstvo naďalej vedie Zlatko Dalič, ktorý je pri kormidle od roku 2017. Svoju zmluvu predĺžil až do konca MS 2026.

    Najvýznamnejší hráči:

    • Luka Modrič: 40-ročný kapitán a legenda, stále kľúčový tvorca hry (AC Miláno).
    • Joško Gvardiol: Jeden z najlepších obrancov sveta (Manchester City).
    • Mateo Kovačič: Pilier stredovej formácie (Manchester City),
    • Andrej Kramarič: Najlepší strelec tímu v kvalifikácii so 6 gólmi.
    • Dominik Livakovič: Stabilná brankárska jednotka a hrdina z predchádzajúcich turnajov.

    Súperi na MS 2026: Anglicko, Ghana, Panama (skupina L)

    Chorvátsko


    FIFA Ranking

    11. miesto

    Tréner

    Zlatko Dalič

    Tri hviezdy

    Luka Modrič, Joško Gvardiol, Mateo Kovačič

    Najväčšie úspechy

    striebro z MS 2018, bronz z MS 2022

    MS vo futbale 2026: Skupina L

