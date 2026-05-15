Chorvátsko na MS 2026: Čierny kôň posledných šampionátov sa rozlúči s legendou

Chorvátsko si zabezpečilo priamy postup z prvého miesta svojej kvalifikačnej skupiny. O ich účasti na MS vo futbale 2026 sa definitívne rozhodlo 14. novembra 2025 po víťazstve 3:1 nad Faerskými ostrovmi.
Tím Chorvátska v skupine L absolútne dominoval. Z 8 zápasov vyhral sedem a jeden remizoval, pričom ani raz neokúsil prehru.
Skupinu vyhrali s náskokom 6 bodov pred druhým Českom a dosiahli impozantné skóre 26:4, vrátane vysokej výhry 7:0 nad Gibraltárom.
Mužstvo naďalej vedie Zlatko Dalič, ktorý je pri kormidle od roku 2017. Svoju zmluvu predĺžil až do konca MS 2026.
Najvýznamnejší hráči:
- Luka Modrič: 40-ročný kapitán a legenda, stále kľúčový tvorca hry (AC Miláno).
- Joško Gvardiol: Jeden z najlepších obrancov sveta (Manchester City).
- Mateo Kovačič: Pilier stredovej formácie (Manchester City),
- Andrej Kramarič: Najlepší strelec tímu v kvalifikácii so 6 gólmi.
- Dominik Livakovič: Stabilná brankárska jednotka a hrdina z predchádzajúcich turnajov.
Súperi na MS 2026: Anglicko, Ghana, Panama (skupina L)
FIFA Ranking
11. miesto
Najväčšie úspechy
striebro z MS 2018, bronz z MS 2022