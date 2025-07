Futbalové prestupy ONLINE: AS Rím posilní útočník z Premier League (23. júl)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 sa síce naplno rozbehlo až 16. júna, no kluby, ktoré sa zúčastnia MS klubov, mohli využívať mimoriadne prestupové okno už od 1. do 10. júna.

Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - streda, 23. júl

Ferguson odchádza na hosťovanie

12:40 Írsky futbalový útočník Evan Ferguson v stredu odišiel z Brightonu na hosťovanie do konca sezóny do AS Rím.

Dvadsaťročný mladík sa presadil už ako tínedžer, keď v sezóne 2022/23 strelil za Brighton desať gólov v Premier League. Potom ho však trápili zranenia a stratil formu. Za anglický klub odohral dokopy 80 zápasov, v ktorých strelil 17 gólov, od novembra 2023 však iba jeden. Druhú polovicu uplynulej sezóny strávil na hosťovaní vo West Hame, nastúpil na osem duelov, no neskóroval.