Futbalové prestupy ONLINE: Yamal chce byť legendou Barcelony. Koho chce za spoluhráča? (streda, 19. jún)

TOP prestupy - streda, 19. jún

Yamal prezradil, koho by chcel za spoluhráča

0:00 Lamine Yamal: „Určite by som podpísal Nica Williamsa! Ak by ste sa ma spýtali na podpis len jedného hráča, povedal by som, že to má byť on."

"Dúfam, že v Barcelone budem zdieľať šatňu s Nicom," povedal v rozhovore.