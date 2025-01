Futbalové prestupy ONLINE: Brankár Slovana je na odchode do Česka (streda, 15. január)

Futbalové prestupy ONLINE (zima 2025)

Hrdina na odchode zo Slovana

12:30 Mladý brankár Slovana Bratislava Adam Hrdina by mohol odísť do českého druholigového klubu Zbrojovka Brno. V najbližších hodinách by mal absolvovať lekársku prehliadku v českom klube.