Najbližší cieľ PSG: Zbaviť sa Škriniara. Kto ponúkne miliónovú záruku?

Novinári sa na predzápasovej tlačovej konferencii spýtali kouča Luisa Enriqueho na tieto dve mená v súvislosti so zápasovou nomináciou.

Nejde však o žiadne prekvapenie.

Parížania vstúpili do zimného prestupového obdobia v nádeji, že si dvojica zbalí kufre a opustí metropolu Francúzska.

Prvému z nich sa to už podarilo. Kolo Muani, ktorý prišiel do PSG v lete 2023 za takmer sto miliónov eur, by mal stráviť zvyšok sezóny na hosťovaní v talianskom Juventuse.