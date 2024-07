Futbalové prestupy ONLINE: Guardiola naznačil svoju budúcnosť (sobota, 27. júl)

Tah chce prestúpiť do Bayernu a sústredí sa na prestup ako na najvyššiu prioritu.

Guardiola naznačil budúcnosť

7:30 Pep Guardiola naznačil svoju budúcnosť ako tréner v majstrovskom Manchestri City. Povedal, že nevylučuje, že podpíše s klubom novú zmluvu.

Povedal, že nie je ďaleko od odchodu, no to neznamená, že klub opustí. "Chcem si byť istý, že je to správne rozhodnutie nielen pre mňa, ale aj pre hráčov," povedal tréner.