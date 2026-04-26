Tlak na rozhodcov a podozrivé delegácie. Preverujú aj duel Interu či Udinese

Koordinátor rozhodcov pre futbalovú Serie A a Serie B Gianluca Rocchi sa sám suspendoval zo svojej funkcie po tom, čo voči nemu začala milánska prokuratúra vyšetrovanie pre podozrenie z účasti na športovom podvode.
Rovnaké rozhodnutie následne prijal aj supervízor VAR Andrea Gervasoni. V sobotu večer o tom informovala Asociácia rozhodcov AIA vo svojom vyhlásení.
Talianska futbalová federácia (FIGC) oznámila, že bezodkladne zvolá svoj Prezidentský výbor, aby rokoval o personálnych dôsledkoch.
Podľa vyšetrovania mal Rocchi vyvíjať tlak na rozhodcov a ovplyvňovať rozhodnutia VAR. Okrem toho ide aj o podozrenie, že pri delegovaní vyberal arbitrov, ktorí boli naklonení klubu Inter Miláno, informovala agentúra APA.
Vyšetrovatelia majú preverovať viacero zápasov z minulej sezóny. Patrí medzi ne napríklad stretnutie Serie A medzi Udinese a Parmou, ktoré Udinese vyhralo vďaka pokutovému kopu, ako aj duel Interu s Hellasom Verona, kde Milánčania vyhrali 2:1.
Do veci sa zapojila aj talianska športová justícia, prokuratúra FIGC si vyžiadala vyšetrovacie spisy z Milána. Minister športu Andrea Abodi naznačil dôsledky, ak sa obvinenia potvrdia.
Päťdesiatdvaročný Rocchi obvinenia odmietol a vyhlásil, že vždy konal korektne.
K vlastnej suspendácii pristúpil podľa vlastných slov preto, aby nenarušil priebeh vyšetrovania. Koordinátorom rozhodcov pre obe súťaže je od roku 2021.