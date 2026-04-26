Arsenal zvládol tlak v boji o titul, Arteta: Mali sme disciplínu. Nádej pre Tottenham

Hráč Arsenalu Eberechi Eze (vpravo) oslavuje so spoluhráčom Gabrielom po tom, ako skóroval. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. apr 2026 o 12:11
ShareTweet0

Stredopoliar Eze uvoľnil tlak na Arsenal skorým gólom.

Anglický futbalista Eberechi Eze vystrelil v sobotu Arsenal späť na čelo neúplne tabuľky Premier League. „Gunners“ si poradili s Newcastlom tesne 1:0.

Zostupom ohrozený Tottenham vyhral na opačnom konci tabuľky prvýkrát v tomto kalendárnom roku a má tak nádej na odvrátenie prvého zostupu od roku 1977. „Spurs“ zvíťazili na pôde posledných Wolves taktiež 1:0.

Arsenal si opäť skomplikoval cestu za premiérovým ligovým titulom od roku 2004, keď prehral tento mesiac s Bournemouthom a na pôde Manchestru City.

Práve ten je mu teraz v pätách s trojbodovým mankom a zápasom k dobru na druhom mieste. Stredopoliar Eze uvoľnil tlak na Arsenal skorým gólom, keď po prihrávke Kaia Havertza pri rohovom kope vystrelil spoza šestnástky a lopta zapadla k vzdialenejšej žrdi.

V oboch polčasoch sme mali dobré momenty

„Potrebovali sme vyhrať, rozdiely sú veľmi malé a zvládli sme to. V prvom aj druhom polčase sme mali dobré momenty.

Určite sme mali disciplínu, odvahu a výbornú defenzívu, ale sú veci, ktoré musíme robiť oveľa lepšie s loptou, ak chceme byť v zápase dominantnejší,“ citovala trénera Mikela Artetu agentúra AFP.

Jeho tím môže zvýšiť svoj náskok na šesť bodov ešte predtým, než City opäť nastúpi.

Arsenal čaká duel s Fulhamom v sobotu, ManCity sa predstaví na pôde Evertonu o dva dni neskôr.

„Gunners“ sú však stále aj v Lige majstrov, kde je v stredu na programe prvé semifinále na pôde Atletica Madrid.

Napínavý je aj boj o záchranu. Zostup hrozí matematicky ešte siedmim tímom a prvýkrát od roku 2003 nebude zrejme zostupujúcemu stačiť povestných 40 bodov. Boj o zotrvanie má navyše dvoch zvučnejších účastníkov, a to West Ham a najmä Tottenham.

Práve ten je momentálne s 34 bodmi osemnásty, dva body pod pásmom zostupu a za West Hamom.

Najnižšie postaveným tímom, ktorý už splnil spomínanú 40-bodovú hranicu, je pätnáste Leeds a tak sa popri londýnskych tímoch sústredí pozornosť v boji o zotrvanie ešte aj na šestnásty Nottingham (39).

Pre Tottenham to vyzeralo v sobotu na posun, keď Everton vyrovnal na pôde West Hamu v 88. minúte, no domácich zachránil skórujúci Callum Wilson.

Nič to však nezmenilo na prvej ligovej výhre „Spurs“ od 28. decembra a zároveň premiérovej pre trénera Roberta de Zerbiho, ktorý nahradil začiatkom mesiaca Igora Tudora.

Máme kvalitu na to, aby sme ich vyhrávali

„Musíme veriť, že sa zachránime a musíme vyhrávať zápasy, pretože máme kvalitu na to, aby sme ich vyhrávali.

Hráči sú veľmi dobrí a tieto tri body, myslím a dúfam, môžu byť dôležité pre hlavu, mentalitu a nadšenie pred prípravou na ďalšie zápasy,“ povedal po stretnutí tréner.

Kormidelník Nuno Espirito Santo, ktorý vedie West Ham, očakáva boj do úplného konca: „Treba ďalej bojovať a ďalej veriť. Je to ťažké, ale ideme svojou cestou.“

Tabuľka Premier League

Premier League

    Arsenal zvládol tlak v boji o titul, Arteta: Mali sme disciplínu. Nádej pre Tottenham
    dnes 12:11
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Arsenal zvládol tlak v boji o titul, Arteta: Mali sme disciplínu. Nádej pre Tottenham