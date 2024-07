Ostane Guardiola na lavičke City? Zmena pre hráčov aj trénerov je dobrá, povedal

NEW YORK. Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola nevylúčil podpísanie nového kontraktu s Manchestrom City. Súčasná zmluva mu vyprší po skončení budúcej sezóny.

"Citizens" sa pod vedením Guardiolu zapísali do histórie, keď v máji ako jediný klub Premier League získali štvrtý titul za sebou.

"Keď budem odchádzať, tak to poviem, ale ešte som to nepovedal. Uvidíme, čo sa stane, ale vôbec nevylučujem predĺženie zmluvy. Rád by som zostal.

V dnešnej dobe je deväť rokov v tom istom klube večnosť, takže si chcem byť istý, že sa rozhodnem správne.