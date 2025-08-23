Futbalové prestupy ONLINE: Fenerbahce posilnil záložník z Premier League (23. august)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 je v plnom prúde. Kluby mali toto leto možnosť využiť aj špeciálne obdobie kvôli MS klubov USA, ktoré trvalo od 1. do 10. júna.
Na Slovensku sa prestupuje od 15. júna až do 6. septembra, v TOP 5 európskych ligách sa skončí obdobie prestupov 1. septembra.
- Prehľad: Prestupy a špekulácie vo futbale - leto 2025
- Kompletný zoznam prestupov a hosťovaní na Slovensku
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v sobotu 23. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - sobota, 23. august
Ďalšia posila do útoku pre Artetu skompletizovala svoj prestup
12:50 Anglický ofenzívny záložník Eberechi Eze skompletizoval svoj prestup z Crystal Palace do Arsenalu. Všetky zainteresované strany podpísali potrebné dokumenty, tvrdí Fabrizio Romano.
Záujem o jeho služby mal aj konkurečný Tottenham Hotspur, no volanie Mikela Artetu a jeho Arsenali všetko zmenilo.
The Gunners údajne za záložníka zaplatili 67, 5 miliónov libier, informujú britské médiá.
Uplynulých šesť sezón strávil na juhu Londýna v pozícii ľavého krídelného hráča. Práve preto môžeme tvrdiť, že po Gyokeresovi je Eze ďalšia výrazná posila do ofenzívy kanonierov.
Hosťovanie s opciou
12:40 Mexický futbalista Edson Alvarez sa dohodol so Škriniarovým Fenerbahce a putuje z West Hamu na ročné hosťovanie práve do tureckej metropoly.
Dohoda zahŕňa opciu na prestup a turecký klub platí poplatok za hosťovanie 27-ročného hráča. Mexický reprezentant prišiel do West Hamu v lete 2023 z Ajaxu za 35,4 milióna libier.
Záložník strávil v Londýne dve sezóny. V tej minulej odohral 28 zápasov.
O jeho odchode z West Hamu sa špekulovalo už niekoľko týždňov. José Mourinho údajne prejavil veľký záujem o jeho služby.
Informovala televízia Sky Sports News.