Futbalové prestupy ONLINE: Žilina získala posilu od konkurenta (sobota, 11. január)

9:00 Vedenie MŠK Žilina získalo do svojich radov 22-ročného Nigérijčana Ridwana Sanusiho, ktorý prichádza pod Dubeň z konkurenčnej Podbrezovej. U Šošonov podpísal zmluvu s platnosťou do 30. júna 2027.

Očakávame zvýšenie kvality do ofenzívy, pričom vnímame aj jeho progres v defenzívnej zložke. Čakáme teda veľký prínos do útoku nielen v jarnej časti, ale aj do budúcna.

Potrebujeme byť totiž pripravení na leto, ak by prišlo k nejakým posunom, aby sme na to boli nachystaní a mali alternatívy.

Pozná systém hry, automatizmy a schémy. O to jednoduchšie by to pre neho mohlo byť. Čaká ho tu veľká konkurencia, no veríme, že sa zžije s tímom a posunie ho to a v konečnom dôsledku to posunie všetkých," uviedol športový manažér Žiliny Karol Belaník.